Bankalar Duyuru Paylaştı, 3 Banka Birleşerek, Bankamatik Kartı Olanların Hesaplarına 25.000 TL Yatıracak, Şart Yok

Bankalar üzerinden yapılan yeni duyuru ile birlikte, bankamatik kartı kullanan ve o bankada sicil sıkıntısı olmayan kişilerin hesaplarına hemen 25.000 TL yatacak. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, bu alacakları nakit imkanı ile birlikte hemen hesaplarına para yatırabilecekler. Sondakika kampanyası olarak kamu bankaları ve özel bankalar üzerinden duyurulan bu kredilerde başvuru yapacak olan kişilerden, bazı önemli şartlar isteniyor. Başvuru yapmak istiyorsanız, öncelikli olarak banka kredi sicilinizin ve banka kredi notunuzun uygun olması gerekiyor, bankalarda siciliniz bozuksa maalesef onay alamazsınız.

Halkbank'tan 25.000 TL Hemen Onay Mobil Uygulamada

Halkbank üzerinden 25.000 TL alacak olan kişiler, bu bankada hesabı olması durumunda hemen kredi kullanabileceklerdir. Kredi alacak kişiler, Halkbank üzerinden 25.000 TL aldıklarında banka siciline göre hemen hesaplarına bu parayı atabilecekler. Halkbank düşük faiz oranları ile bu krediyi verecek ve Halkbank mobil uygulaması üzerinden kullandıracak. Banka şubelerine gitmeden kredi kullanabilirsiniz. Halkbank bankamatik kartı hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte, hemen onay alabilirsiniz. Halkbank hesabı olmayan kişiler, banka şubelerine giderek başvuru yapabilirler.

Akbank 25.000 TL Online, Nakit, Direkt Kredi

Akbank üzerinden de 25.000 TL nakit almak istiyorsanız, banka hesabınız üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank direkt uygulamasına girerek buradan hemen başvurunuzu gerçekleştirebilir ve hesabınıza 25.000 TL atabilirsiniz. Kredi alacak kişiler, kredi notu 1400 ve üzerinde olursa, banka Akbank Direkt uygulaması üzerinden onay verecektir. Kredi aldığınızda, 36 ay vade ve 3 ay erteleme yapabileceksiniz.

Enpara, CepteTEB ve ING Mobilden 25000 TL

Enpara.com bankası, CepteTEB bankası ve ING Bank hesabı olan kişiler, mobil uygulama üzerinden işlem yapabilirler ve 25.000 TL kredi kullanabilirler. Bunun için başvuru yapmanız gerekiyor. İnternet bankacılığı şifreniz ile birlikte, başvuru yaptıktan hemen sonra kredinizi kullanacak, hesabınıza atacaksınız. Enpara.com bankası üzerinden 25.000 TL'ye kadar kredi alacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli bu kredileri kullanacaklardır. Enpara.com bankası ve CepteTEB bankası şubesiz bankacılık olarak hizmet vermektedirler. Bu bankalardan yapacağınız işlemler online olacaktır.