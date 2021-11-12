Bankalar Duyurdu: Kredi Sicili İyi Olmayanlara, 7500 TL Ek Kredi Ödemesi Var

Kredi sicili olmayanlara 7.500 TL destek kredisi veren bankalar yayımlandı. Kredi çekemiyorum diye üzülen vatandaşlara bu kredi kampanyası ilaç gibi gelecektir. Sizlerde eğer kredi notunuz yüzünden onay alamıyorsanız aşağıdaki bankalardan hemen 7.500 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. İşte detaylar…

Kredi sicili olmayanlar, kötü olanlar maalesef bankalardan onay alamamaktadırlar. Sizlerde eğer bir bankadan kredi alacaksanız, o bankanın şartlarına uygun müşteri olmanız durumunda kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi sicili uygun olan ve banka sicili bozuk olmayan kişiler, şubelerden ve internet üzerinden hemen kredilerini alabileceklerdir. Kredi sicili olmayanlar, sıfır puanlı olanlar ve kredi sicili bozuk olup, kredi notu düşük olanlara bazı bankalar kredi kampanyaları yapmaktadır. Yazımızda sizlere bu bankaların kredi kampanyaları hakkında bilgiler vereceğiz. 7.500 TL kredi başvurusu yapabilir ve bu kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Aktifbank 7.500 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi notu düşüklere özel kredi kampanyası yapan bankalardan birisi Aktifbank olmuştur. Banka şubesi olmayan ve dijital bankacılık olarak kredi veren bu banka kredi notu düşük olan kişilere hemen kredi imkanı sunmaktadır. Başvuru yapmak istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girmeniz gerekiyor. www.nkolaykredi.com.tr adresine girerek, başvuru formunu doldurup hemen 7.500 TL’ye kadar olan ihtiyaçlarınızı 36 ay vadeye kadar alabilirsiniz. Kredi başvurusu sonrasında, başvuru formu sonunda hemen sonucu da yazacaktır. Ayrıca cep telefonunuza da cevap gelecektir. Aktifbank ayrıca SMS ile de kredi başvurusu almaktadır. SMS ile kredi başvurusu yapmak için Kredi TC KİMLİK yazarak 3050’ye mesaj atmanız yeterlidir. 5 dakika içinde kredi sonucu gelecektir. Onaylanan kredi için genel müdürlük sizi arayacak ve kredinizi nasıl kullanacağınızı sizlere söyleyecektir.

Ziraat Bankası 7.500 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden de 7.500 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru yaptığınızda şartlara uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı vermektedir. Ziraat Bankası kredi sicili hiç olmayanlara 12 aylık sigortası kesintisiz olması durumunda kredi verecektir. Başvuru için en yakın banka şubesine gitmeniz gerekmektedir. Özellikle kredi notu düşük olan ve emekli olan kişilerde emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda hemen kredi başvurusu yapabileceklerdir. Kredi sonucu olumlu olursa hemen aynı gün Ziraat Bankası kredisini kullanacaksınız.

ICBC Bank 7.500 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

ICBC Bank, 7.500 TL kredi başvurusu yapmak için size en yakın banka şubesine gitmeniz gerekiyor. Kredi onayı alabilmeniz için, kredi notunuzun düşük olması durumunda emekli veya çalışan olmanız şartı vardır. Emekli olan kişiler, emekli maaşlarını bu bankaya taşırsa daha yüksek limitli krediler kullanabileceklerdir. Bankadan 7500 TL’ye kadar sadece kimliğinizi vererek onay alabilirsiniz. ICBC Bank üzerinden alacağınız kredilerde 36 ay vadeli ve kredi alabilir ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri kullanabilirsiniz.