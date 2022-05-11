Bankadan Vatandaşlara Son Dakika Müjdeli Haber Geldi: Acil Nakit İhtiyaçlarınız Karşılanıyor

Ramazan Bayramı sonrasında bankalar kredi kampanyalarını peşpeşe duyurmaya başladı bile! Bu açıdan bakıldığında Yapı Kredi Bankası bayram ihtiyaçları açısından kredi çekmek isteyen vatandaşları sevindirecek avantajlarını Ramazan ayı içerisinde sunmaya başladı. Üstelik Yapı Kredi mobil bankacılık uygulaması üzerinden ilk defa banka müşterisi olacak vatandaşlara 3 ay ertelemeli olacak şekilde kredi avantajından faydalanmak fırsatı verilecek. İşte karşınızda avantajlı fırsatını defterleri ve çok daha fazlası haberimizde...

3 aya kadar ertelemeli bir şekilde kredi müracaat işlemlerinizi Yapı Kredi Bankası mobilyada bireysel internet şubesi üzerinden anında gerçekleştirebilirsiniz. Yapı Kredi mobil internet şube kanalları üzerinden kullanım yapmak amacıyla kampanya giriş ekranı üzerinde '3 aya kadar ertelemeli kredi' kampanyasının seçilmesi gerekir.

Yapı Kredi Bankası 3 ay ertelemeli kredi kampanyası detayları neler?

Kampanya seçimi yapıldıktan sonra ilk taksit ödeme tarihi değiştirilmediği müddetçe kredi açılış gününden itibaren 120 gün sonrası olacak biçimde gelecek. Kampanyanın en az vadesi ise ödemesiz dönem dahil olmak üzere 36 ay olacak ve en çok 90 gün öteleme seçeneği tüketicinin karşısına gelecektir. Ödemesiz bir şekilde dönemlere ait faiz tutarı ile ilk taksit rakamına yansıtılacak. Banka tarafından tanımlı olan ön onaylı limit olması halinde limit tutarını ek bir şekilde kredi kullanılması da mümkündür. Onayını limitler sonrası tekrar değerlendirme yapılabilir ve böylece banka tarafından limit kredi kullanımından önce düşürülebilir ya da tamamen iptal edilebilir.