Nakit ihtiyacı olan ya da borçlarını ödemekte zorlanan bireylerin ilk tercihi genellikle bankalar oluyor. Ancak bankaların kredi olanaklarını azaltması ve faiz oranlarını yükseltmesi nedeniyle kredi almak giderek zorlaşıyor. Bu sorunu fark eden ING Bank devreye girdi ve uygun faizli bir kredi sundu. Gelin vatandaşları sevindiren bu kredi fırsatının detaylarını birlikte inceleyelim.

Türkiye'nin en büyük finans kuruluşlarından biri olan ING Bank, bireysel kredi arayan müşterileri için heyecan verici yeni bir kampanya başlattı. Acil nakit ihtiyacı olanlar için bu kredi mükemmel bir çözüm. ING Bank, finansal zorluklarla karşılaşan müşterilerine yardımcı olmak için inanılmaz düşük faiz oranlarıyla bireysel kredi desteği sunuyor. Şimdi, bu cazip yeni kredi programının detaylarını inceleyelim.

ING’DEN ÖZEL FAİZ ORANI

ING Bank, bireylere istedikleri kredi tutarına bağlı olarak 36 aya kadar kredi süresi seçme esnekliği sunduğunu açıkladı. Türkiye'de en çok tercih edilen özel bankalar arasında olan ING Bank, kısa bir süre evvel cazip bir yaz kredisi kampanyası duyurdu. Sadece %2,79'dan başlayan cazip faiz oranlarıyla müşteriler, çok çeşitli kredi seçenekleriyle fonlara hızlı bir şekilde erişebiliyor. Ayrıca, Turuncu Ekstra üyeliği olan yeni ING müşterileri, 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde %1,99 özel faiz oranından yararlanabiliyor.

ING Bank, resmi internet sitesinden duyurduğu bireysel kredi hesaplama aracı ile vatandaşların bilinçli kararlar vermesini sağlıyor. Bu araç, bireylerin kendi özel durumları için en uygun bireysel kredi seçeneğini belirlemelerine yardımcı oluyor.

ING VADE VE FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi için maksimum limit 175.000 TL'dir. Ancak yasal düzenlemeler gereği vade süresi 6 ay ile sınırlı. Bu da 6 ay vadeli bu krediyi tercih eden kişilerin 33.204 TL taksit ödemesi yapması gerekeceği anlamına geliyor. Bu kredinin aylık faiz oranı ise %2,95'tir.

Bunun yanında 50.000 TL'den başlayan 36 ay vadeli kredi paketi de mevcuttur. Bu pakette aylık taksitler sadece 2.698 TL ile önemli ölçüde daha düşük. Bu kredinin aylık faiz oranı ise %3,19'dur.