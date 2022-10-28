Bankadan Gelen Sevindirici Haber! Sadece O banka Onay Veriyor…

88 bin tutarlı olan ihtiyaç kredisi için sevindirici haber veren banka, yapmış olduğu kampanya ile hızlı kredi alabilmek için başvuru yapmak gerekiyor. Başvuru yaparak onay alınması durumunda 88 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi verilecek. Borç kapatma kredisi olarak da bilinen krediye başvuru yaparak şartların sağlanması durumunda gün içerisinde onay alınabilecek.

Garanti Bankası yapmış olduğu duyuru ile ihtiyaç kredisine katılım sağlamak için başvuruda bulunan kişiler 36 ay vadeli kredi imkânı sunuyor. 50 bin lira tutarlı kredi için 24 ay ve 3 ay ertelemeli kredi onayı vereceğini internet sitesi üzerinden duyurmuş oldu. İnternet üzerinden başvuruda bulunacak olan kişilerin kredi notunun ve bunun yanı sıra banka kredi sicilinin olumlu olması durumunda onay verileceğini, bu onayın ise genel müdürlük tarafından verilmese gerektiğini bildirdi.

Garanti Bankası Kredi Onayı Nasıl Alınır?

Garanti Bankası üzerinden başlatılan kredi kampanyasına sigortalı olarak çalışanlar, emekli olanlar başvurabilir. Başvuruda toplamda 88 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi verilecek. Krediye başvuru yapmak isteyenler, Garanti Bankası üzerinden kredi notunun 1100 ve daha üzeri olması durumunda işleme alınabilecek.

Kredi notu 1100 ve olan kişiler onay verilmesi durumunda aynı gün içerisinde kredi kullandırılacak. Onaylanmış kredi tutarı ise hemen hesaplara yatırılacak.

En yakın Garanti Bankası şubesine giderek başvuru yapmanız halinde, başvurunuz işleme alınır. Bunun yanı sıra bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapılabilir. Başvurunun onaylanması durumunda 88 bin lira tutarlı kredi alımına hak kazanabilirsiniz.

Kredi kullanmak isteyen kişilerin sigortalı olarak çalışması halinde en az 3 aylık çalışma süresinin olması ve bu işyerinde 3 aylık sigorta primlerinin bulunması gerekir. Belirtilen şartları sağlayan kişiler internet üzerinden başvuru yapılabildiği gibi en yakın banka şubesine de gidilerek kredi başvurusunda bulunabilir. Onay alınması durumunda kredi tutarı aynı gün hesabınıza aktarılır.