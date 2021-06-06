Bankada Parası Olanlara Müjde 32 Günlük Mevduat Faizleri Yükseldi! Bankalar Yarışa Girdi

100 bin TL parası olanlara bankalardan müjdeli haber geldi. Bankalardan 100 bin TL yatırım yaparak mevduat hesabı açacaklar, 32 günlük faiz oranları ile yüksek paralar kazanabilecekler. Her bankanın kendine özel kampanyası duyuruldu. Bankalar mevduat konusunda son zamanlarda yarışa girdiler. Eğer sizlerde yastık altında tuttuğunuz paraları bir an önce, yatırım için bankaya vermek istiyorsanız, bankaların yenilenmiş faizlerle mevduat hesaplarını kontrol edebilirsiniz. İşte haberin devamı...

Yatırım yapacak olan kişilere bankalar haber verdi. Yaptıkları internet sitesi üzerinden duyurularda, banka mevduat faizlerinin yükseldiklerini açıkladılar. Sizlerde eğer 100 bin TL yatırım yapacaksanız ve 100 bin TL'ye banka ne kadar faiz verir diye merak ediyorsanız, bankaların yeni yaptıkları kampanyaları inceleyebilirsiniz. Bankalar mevduat faiz hesaplamalarında güncel faizleri ile işlem yaparlar. Eğer bankalardan ilk defa mevduat hesabı açacaksanız, o bankanın hoşgeldin faizi ile işlem yapabilirsiniz. 100 bin TL yatırım yapacak olan kişilere, bankalar şu şekildedir.

İş Bankası 32 Günlük Faiz Oranı Duyuruldu

İş Bankası üzerinden mevduat faizi, 12.95 olarak duyuruldu. Sizlerde bu bankadan mevduat hesabı açarak 100 bin TL yatırımlarınızda 32 günlük 1.084 TL para kazanabilirsiniz. Dilerseniz bu bankadan ayrıca daha fazla gün mevduat işlemleri yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Oran İle Rekor Kırıyor

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de faiz oranı ile mevduat hesabı açabilirsiniz. Ziraat Bankası mevduat faiz oranlarını açmak isteyenler, banka şubelerine gidebilirler. İlk defa mevduat faizi için alacağınız faiz oranı budur. 100 bin TL yatırım yaptığınızda, 32 gün sonunda 1.416 TL para kazanmış olacaksınız.

Yüksek Faiz Yapı Kredi Bankası

En yüksek mevduat faizi veren bankalardan birisi de Yapı Kredi Bankası olmaktadır. Bu banka üzerinden mevduat başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Üstelik internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden de işlemler yapılıyor. Mevduat faizi veren bankalardan birisi olan Yapı kredi Bankası faiz oranı ile işlem yapacak. 32 günlük bir mevduat hesabı açtığınızda, 100 bin TL yatırım yapan kişilere ay sonu kazancı 1.416 TL olacaktır.

Vakıfbank ve Halkbank Bombayı Patlattı

Yüksek mevduat faiz oranı ile işlem yapan iki kamu bankası Halkbank ve Vakıfbank ortak olarak kampanya başlattı. Bankanın mevduat faiz oranları aynıdır. 32 günlük işlem yapacak olan kişilere, üzerinden mevduat hesabı vermektedirler. Bu hesaba göre 100 bin TL yatırım yapan kişiler, 1499 TL para kazanmış olacaklar. Üstelik bu bankalardan 32 günlük gibi ayrıca günlük ve yıllık yatırımlarda yapabileceksiniz. Vakıfbank ve Halkbank için verilen bu kampanyalarda, ilk defa hesap açacaklara özel kampanyalar yapılmaktadır.

Fibabanka Kiraz Hesap Başvurusu

Fibabanka Kiraz hesap ile 100 bin TL yatırım yapacak olan kişilere, 31 günlük .50 faiz oranı ile işlem yapacaklardır. 100 bin TL yatırım yaparsanız, 32 gün sonunda bu banka üzerinden 1.624 TL para kazanmış olacaksınız. Fibabanka şubelerine giderek veya bankanın online hizmetini kullanarak mevduat faizi öğrenebilir, hesap için başvuru da bulunabilirsiniz.