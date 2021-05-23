Bankada Parası Olan Tüm Vatandaşları İlgilendiren Haber! 10 Gün Sonra Hesaplarınıza En Az 812 Lira Yatacak

Bankadan hesabı parası olan vatandaşlar için son 10 gün! Bankada hesabı ya da parası olan herkesin dikkatine hesaplara 812 lira yatacak! Kolay yoldan ,5 gelir elde etmeniz mümkün. Uzmanlar vatandaşlar için tek tek açıkladı.

Eğer sizde paranız varsa ve yatırım yapmak için uygun fırsat arıyorsanız buraya! Riske girmeden vadeli mevduat hesaplarıyla vatandaşlar kendileri gelir kapısı sağlayabilirler. 50 bin liradan ise vatandaşlar 32 gün sonucunda hiç yorulmadan çalışmadan risksiz bir şekilde 812 lira gelir elde edebilirler. Sadece 50 bin gibi yüksek finansmanı olan vatandaşlar değil 5 – 10 bin lirası olan vatandaşlar da faiz kazancı ile gelir elde edebilirler. Üstelik günlük faiz kazancı ile her gün gelir elde etme şansına da sahipler. Ayrıntılar haberimizde.

BANKADA PARASI OLAN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

Milyonlarca vatandaşın ülkemizde bankada hesabı bulunmakta. Yatırım yapmak için herkes ise bir yol arıyor. Risk almadan kazanç sağlamak isteyen kişiler içinse en ideal yol mevduat hesabı. Merkez Bankası tarafından sıkılaştırma politikası izlendiği içinde banka faizlerinin getiriş oldukça yüksek. Mevduat faizleri ,5 oranında kazanç getirebiliyor.

Piyasadaki her gelişmeyi takip edemeyen, vakti olmayan ya da risksiz getiri isteyenler yatırımcılar için en kazançlı yol mevduat faizleri. Özellikle de stopaj (vergi indirimi) uygulanmaması yatırım araçları arasında vadeli mevduatı son günlerde bir adım daha öne çıkardı. Böylece kısa vadede herkes risksiz şekilde yüksek getiri alabiliyor.

Yatırım ve birikim deyince her vatandaşın beklentileri de değişiyor. Bazıları döviz, atlın, gümüşten şaşmazken bazı vatandaşlar da kripto paralara ve borsaya yönelmeyi tercih ediyor. fakat son günlerde tüm bu yatırım araçlarında ani iniş ve çıkışlar mevcut. Bu da vatandaşlara zarar olarak yansıyabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklanan enflasyon verileri özellikle piyasadaki dengeleri şaşırtmış durumda. FED tarafından gelecek olan faiz artırımı riski yatırımcının da kafasını bulandırıyor.

Öte yanda borsada mart ayında yaşadığı düşüşten bu yana hala toparlanma aşamasında. Kripto paralarda yaşanan dolandırıcılıklar ve piyasadaki Elon Musk etkisi yüzünden de birçok yatırımcının yüzü gülmedi.

GARANTİ GELİR İSTEYENLER BURAYA!

Diğer yatırım araçlarında yaşanan bu sert iniş ve çıkışlar nedeniyle vatandaşlar daha garanti geliri olan yatırım araçlarına yönelmeye başladılar. TL vadeli mevduat getirisi ile yatırımcı her ay risksiz ve garanti olan sabit gelirini alabiliyor.

31 MAYISA DİKKAT!

Vadeli mevduat kolunda yatırımcının yüzü gülüyor. TL getirisi yıllık yüzde ,50 faizine kadar çıkmış durumda. Bunun yanı sıra stopaj indirimi ile vatandaşın kazancı da artıyor. 30 Eylül 2020 yılında Cumhurbaşkanı kararı ile faiz getirisinden alınan vergi (stopaj) indirimi yapılmıştı. Böylece 1 günden 6 aya kadar vadelerde stopaj oranı ’ten %5 bandına düşürülmüştü. 6 ay ile 1 yıl arası vadeler için stopaj bandından %3 bandına çekildi. Son olarak da bir yıl üzeri vadelerden olan stopaj oranı alınmıyor. Yani bu günlerde faiz kazancı oldukça avantajlı. Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılmadığı sürece de bu indirim 31 Mayıs’a kadar geçerli olacak.

375 MİLYAR BOŞTA YATIRIMDAN UZAK

Stopaj indirimini birçok vatandaş fırsata çevirdi. Aşağı yukarı 1,3 trilyon Türk lirası vadeli mevduatlarda tutuluyor ve yatırımcısına kazanç getiriyor. Fakat bu indirime rağmen bankalardaki 375 milyar lira vadesiz hesaplarda. Yanı bu para yatırımcısına gelir kazandıracak konumdayken boşa duruyor.

Parasını vadeye koyan vatandaşlarda genellikle 32-45 gün arası vadeyi seçiyor. Böylece kısa sürede yüksek bir getiri sağlıyorlar.

HESAP AÇMAK OLDUKÇA KOLAY!

Vatandaşlar vadeli mevduat hesabı için banka şubelerine gitmelerine gerek yok. İnternet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden kolayca vadeli mevduat hesabı açabilirler. Başvuru ya da hesap açılışları bölümünden birkaç dakika içinde vadeli hesap açmak mümkün. Bir gün bile olsa vatandaşlar parasını vadeli hesaba yatırarak kazanç elde edebilirler. Uzmanlar ise küçük bir geliri olsa da vatandaşların bu imkânı fırsata çevirmesini öneriyor.

En yüksek faiz kazancı ise şu an ,50 ile Aktif Bank ve Fibabank’ta. Burgan Bank ve TEB ise faiz vermekte.

Odeabank ,25 faiz oranı sunarken ING Bank’ta ,50 faiz oranı sunmakta.

Kamu bankalarına bakıldığında ise Vakıfbank , Halkbank ,75 son olarak da Ziraat bankası müşterilerine faiz getirisi sunuyor.