Bankada Hesabınız Varsa Önemli Bilgi, Herkesi İlgilendiriyor

Bankada hesabı olan ve sürekli banka işleri yapan kişileri yakından ilgilendirecek bir gelişme yaşandı. Banka şubesine giderek işlem yapan kişiler için yeni bir değişiklik kararı duyurusu yapıldı. Bankalarda Haziran ayından itibaren geçilen normalleşme süresi sonrasında, bazı değişiklikler de oldu. Haziran ayında normalleşme ile birlikte, bankaların çalışma saatleri de değişti. Yapılan bu değişiklik ile birlikte bankalar yeni çalışma saatlerini güncelledi.

Kamu bankaları Ziraat bankası, Vakıfbank ve Halkbank başta olmak üzere, diğer özel bankaların da saatlerini güncellediğini söyleyebiliriz. Sizlere haberimizde, banka açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgiler vereceğiz. İşte detaylar...

Banka Çalışma Saatleri Değişti

Bankada işi olan ve sürekli şubeler ile işlem yapan kişilerin bilmesi gereken yeni bir değişiklik duyurusu yapıldı. Tam kapanma sonrasında, normalleşme adımlarına geçen ülkemizde, bankalarda yeni saatlerini duyurdu. Pandemi süresi boyunca belirli saatler arasında işlem yapan bankalar, Haziran ayı itibariyle tekrardan çalışma saatlerini güncelledi. 1 Haziran itibari ile bazı bankalrın çalışma saatleri şu şekilde oldu.

Ziraat Bankası Açılış Kapanış Saatleri

Ziraat Bankası çalışma saatleri sabah 09.00 ile 18.00 arasında değişti. Bankanın 12.30 ile 13.30 arasında da öğle arası sebebiyle kapalı olacağı duyurusu yapıldı.

Vakıfbank Açılış Kapanış Saatleri

Kamu bankası olan Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi 09.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek. Vakıfbank öğle arası saatinde ise banka kapalı olacak. 12.30 ile 13.30 arasında öğle saati olacak.

Halkbank Açılış Kapanış Saatleri

Halkbank'da saatlerini güncelledi. 09.00 ile 12.30 arası öğleden önce, 13.30 ile 18.00 arası öğleden sonra açık olacağını duyurdu. Yalnız banka 17.00'den sonra müşteri kabul etmeyecek.

Yapı Kredi Bankası Açılış Kapanış Saatleri

Yapı Kredi Bankası, 09.00 ile 12.30 öğleden önce, 13.30 ile 18.00 öğleden sonra hizmet verecektir.

TEB Açılış Kapanış Saatleri

TEB Bankası açılış saati 09.00, kapanış saati 17.30, bazı şubelerinde öğle arası olmayacaktır.

QNB Finansbank Açılış Kapanış Saatleri

QNB Finansbank Bankası açılış saati 09.00, kapanış saati 17.30, bazı şubelerinde öğle arası olmayacaktır. Bazı şubeler ise 12.30 ile 13.30 öğle arası tatiline girecektir.

İş Bankası Açılış Kapanış Saatleri

İş Bankası açılış saati 09.00, kapanış saati 17.30. Öğle arası 12.30 - 13.30