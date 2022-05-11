Banka ve Kredi Kartı Olanlar İçin Müjdeli Haber Geldi! 20535 TL Hesaplara Yatıyor! Devamlı bir şekilde kredi ile bankamatik kartı kullanan vatandaşlar açısından Müjdeli Haber Geldi. Buna göre Garanti Bankası 20535 TL vereceğini açıkladı işte haberimizin ayrıntıları...

Kredi kartı ile banka kartı kullanan vatandaşlar açısından yeni Müjdeli Haber geldi. 20535 TL hesaplara yatacak. Garanti Bankası açısından sorgulama işlemi gerçekleştirildikten sonra 3 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilirsiniz. Kredi alan vatandaşlar, istedikleri vakit belirli şartlar açısından Garanti Bankası üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Genel itibarıyla banka kartını ve kredi kartını banka üzerinden kullanan vatandaşlar banka şubelerine gitmeye de gerek olmadan kredi onayı alabilir.

Garanti Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası düşük kredi oranları ile kredi avantajı sunmaya devam ediyor. Garanti Bankası'ndan müracaat işlemlerinizde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı 3390 numarasını mesaj gönderebilirsiniz. 20535 TL hariç, banka kredi itibarınızı sorgulayarak daha yüksek limitler şeklinde kredi onayı verebiliyor. Kart sahibi vatandaşlara ilişkin bu kampanyada belirli koşulları taşıyan vatandaşlar, 3 yıl boyunca vadeli tüketici kredisinden faydalanarak 6.000 TL tutarında bir kredi çektiklerinde ilk taksit ödemelerini üç ay erteleyebiliyor.

SSK ile BAĞ-KUR emeklilerine verilecek tüketici kredisi düşük faiz oranları ile sunulmaktadır. 20535 TL almak isteyen vatandaşlar, sadece kimlikleri ile beraber banka şubelerine gidebilir veya banka şubelerine git silmeye dahi vakitleri yoksa bankanın resmi internet uygulamasını erişim sağlayarak kredi müracaat işlemlerini gerçekleştirdikten sonra verilecek onay kendilerine mesaj olarak gönderilecek.