Banka promosyonu Aralık ayında yenilendi! 19 bin 750 TL promosyon ödemesi müjdesi geldi

19 bin 750 TL promosyon ödemesi müjdesi geldi. Banka promosyonu Aralık ayında yenilendi! Bu anlamda Kamu kurumları promosyon ödemelerine devam ediyor. Herkesin bildiği gibi Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere çoğu kurumda güncelleme ve promosyon zamları açıklanmıştı. Yapılan son açıklama ile eş güdümlü Gençlik ve Spor Bakanlığı promosyon paralarının güncellendiği belirtildi.

Bankalar ile kurumlar arasında oluşturulan promosyon anlaşmaları devam eder iken bir anlaşma açıklaması da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geldi. Ziraat Bankası ile anlaşan Gençlik ve Spor Bakanlığı içeriğinde çalışan personele ödenecek tutar açıklandı. Banka ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında oluşturulan anlaşma neticesinde 19 bin 750 TL ödeme verileceği açıklandı.

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Kızıl açıklamasında şu ifadelere yer verdi;