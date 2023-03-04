Banka promosyonları devede kulak! Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası mest etti!

Peki hangi bankaların promosyon tutarı ne kadar ? Bankalar 3 yıl maaş sözüne promosyon tutarlarını arttırdı.

Ziraat Bankası Promosyon Detayları

Emekli aylığı 3.500 tl altında alanlara 3.000 tl,

3.500 ve 7.500 tl arasında alanlara 3.500 tl,

7.500 ve 10.000 tl arasında alanlara 4.500 tl,

10.000 tl üstünde maaş alanlara ise 5.000 tl promosyon verilecek.

Halkbank Promosyon Detayları

Emekli aylığı 3.500 tl altında olanlara 3.000 tl,

3.500 ve 7.500 arasında olanlara 3.500 tl,

7.500 ve 9.999 arasında olanlara 4.500 tl,

10.000 tl üzerinde maaş alanlara ise 5.000 tl promosyon verilecek.

Promosyon kampanyası 1 Kasım 2022’de başlatılmıştır.

Akbank Promosyon Detayları

Emekli promosyon kampanyası 01 Mart ve 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olduğunu unutmayın.

Emekli aylığı 3.499 tl’ye kadar olanlara 4.200 tl,

3.500 ve 7.500 arasında olanlara 4.850 tl,

7.500 ve 9.999 arasında aylık alanlara 6.250 tl,

10.000 tl ve üzerine 7.000 tl emekli promosyonu veriliyor.

Yapı Kredi Bankası Promosyon Detayları

Geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu emekli maaş promosyon kampanyaları ile ses getiren ve tercih edilmiş olan Yapı kredi bankasının 2023 için şu anda geçerli bir promosyon kampanyası bulunmuyor.

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