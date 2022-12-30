Banka Promosyon Kapışmaları Devam Ediyor: 40 bin TL'Ye kadar Promosyon Ödemeleri Olacak

Banka Promosyon Kapışmaları Devam Ediyor. Son zamanlarda kamu bankaları ve özel bankalar arasında giderek yaygın bir hal alan promosyon anlaşmalarına gün geçtikçe bir rekor daha imza atılıyor. Türkiye’de faaliyetine aktif olarak devam eden büyük firmaların yürütmüş olduğu promosyon görüşmelerinden sonuç çıktı ve yeni yıl öncesinde işçileri bayram ettirecek olan promosyon sonuç verdi.

Elde edilen son habere göre çalışanlara tek seferde ve geri ödemesiz olarak 40.000 TL tutarındaki anlaşma ödemesi hesaplarına yatırılacak. Bakanlıklar il ve ilçe müdürlükleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarda halen aktif olarak çalışan devlet memurlarına verilecek promosyon yarışlarında en yüksek teklife veren bankalar promosyon anlaşmalarını birer birer imzalamaya başladı.

Promosyonda Zirve Tutar 41.500 TL Oldu

Uzun süreden beri çekişmeli olarak gündemi meşgul eden banka promosyon anlaşmalarında rekor ücret 41.500 TL olarak kayıtlara geçti. En yüksek tutarı da Eskişehir Anadolu üniversitesi almış oldu. Eskişehir Anadolu üniversitesi ekonomi Bankası ile yapmış olduğu ve 3 yıllığına sağlanan anlaşma neticesinde üniversitenin bünyesinde çalışan memurlara yönelik olarak 41.500 TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

Diğer kamu kuruluşlarında ise promosyon anlaşma ücretleri değişkenlik gösteriyor. Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları 27 bin TL tutarında promosyon ödemesi alırken Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları 27 bin TL Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanları 27 bin TL Gaziantep Üniversitesi çalışanları 4 yıl, 35 bin TL Şanlıurfa Harran Üniversitesi çalışanları 37 bin 250 TL alacak. Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları 19 bin 205 TL Türk Hava Yolları çalışanları 40 bin TL, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 20 bin 362 TL, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) çalışanları ise 3 yıl anlaşma yapmak şartıyla 27.000 tutarındaki promosyon anlaşmalarını kazanmıştı.