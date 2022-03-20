Banka Müdüründen Son Dakika Açıklaması: 30.000 TL, Online Verilecek

Garanti Bankası genel müdürü tarafından Garanti Bankası'nın resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre internet ve online bir şekilde 30.000 TL'lik bir ödeme yapılacak. Son dakika kampanyasına kimler başvuru yapacak Bu da belli oldu. Garanti Bankası tarafından yapılan son dakika kampanyada düşük faiz oranları şeklinde yurttaşlara 30.000 TL'lik internet üzerinden ona verileceği açıklandı. Son dönemlerde ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılım sağlamak isteyen yurttaşların tercih ettikleri bankaların başında gelmekte olan Garanti Bankası, yapmış olduğu bütün kampanyalarda özellikle de bireysel müşterilere çok hızlı bir biçimde sonuç odaklı ve çözüm odaklı çalışmalar yaparak özellikle de sunduğu kredi kampanyaları ile gündeme geliyor.

Garanti Bankası tarafından verilecek 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen yurttaşlar açısından başlatılan bu kredi kampanyası fırsatında 36 aylık vade seçeneği ile ödemeler gerçekleştirilecek ve vatandaşların, kredi taksitlerini 2 ayda bir ya da 3 ayda bir ödemeli bir şekilde ödemeleri gerekir. Diğer taraftan ilk taksit ödemesi ise 45 gün ya da 90 gün ertelemeli olacak şekilde işlenme konulacak.

Garanti Bankası 30.000 TL İhtiyaç Kredisi Müracaat İşlemleri Nasıl Yapılır?

Garanti Bankası’ndan ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini gerçekleştirmek isteyen yurttaşların, müracaat işlemleri banka şubelerinden diledikleri zaman yapmaları mümkündür. 30.000 TL’lik ihtiyaç kredisi kampanyasına online bir şekilde katılım sağlayacak kişilerin, düşük faiz oranları ile bu kredinin sunulacağı için vatandaşlardan başvurularını internet üzerinden yapmaları daha cazip olmaktadır. İnternet bankacılığı uygulamasının kullanılması durumunda vatandaşların internet bankacılığı şifreleri ile beraber mobil bankacılık sistemine erişim sağladıktan sonra Garanti Bankası tarafından verilecek 30 bin TL’lik kredi kampanyasının bütün koşulları başta olmak üzere müracaat işlemlerine Bir tık ile ulaşmaları mümkün.