Banka Müdürü Teker Teker Söyledi: Nakit İsteyen Kişiler 3 Bankadan 30.000 TL Ödemeleri Anca Bu Şekilde Alabilir

Son zamanlarda yapılan kampanyalarda 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara genel müdürlük tarafından yeni bir duyuru yapıldı. Ing Bank ve Yapı Kredi Bankası tarafından verilecek olan bu kampanyada 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler banka kredi politikalarına uygun müşteri olması gerekmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabileceğiniz bu iki bankadan 30000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde erteleme de yapabilecek. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebileceği bu kampanyada özellikle Yapı Kredi Bankası, SMS ile hızlı bir şekilde sonuç vermektedir.

ING Bank 30000 TL 36 ay vadeli İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Başvurusunu İNG Bank üzerinden yapacak olan vatandaşlar, bu bankanın kredi notu uygun olması durumunda internet sitesi aracılığı ile ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi başvurunuzu bu banka üzerinden yapacak olan kişiler, faiz oranlarını da yine kredi puanına göre uygulanmaktadır. Ing Bank, resmi internet sitesine girerek kredi başvurusunu yapabilir ve buradan sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. 30000 TL'ye kadar alacağınız İhtiyaç Kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara hemen onay verecek olan bu banka sadece kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak işlem yapacaktır.

30000 TL, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Son zamanlarda yapmış olduğu kredi kampanyaları ile birlikte vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında gelen Yapı Kredi Bankası, cep telefonunuz üzerinden, oturduğunuz yerden SMS atarak sizlere mesaj ile kredi başvurusu yapma imkanı sunuyor. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, Bireysel tc Kimlik No: Aylık Gelir yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermesi yeterli. Yapı Kredi Bankası, SMS Kredi, servis numarası olan 44 11 numarasını atmış olduğunuz bu kredi başvurusu mesajı sonrasında sizlere 4 dakika olmadan kredi sonucu gelecek, onaylanan tutarın ne kadar olduğu ile birlikte faiz oranlarını görebileceksiniz. Bankanın internet sitesi üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de ihtiyaç kredisi için başvuru yapabiliyor ve 36 ay vadeye kadar kredi kullanabiliyorsunuz.