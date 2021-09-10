Banka Müdürü Açıkladı: 0.70 Faizlerle Kredi Başladı: Son Dakika!

0.70 faiz oranlarıyla kredi kampanyası başladı. Son dakika olarak kredi kampanyası hakkında detaylı bilgiler verildi. Sıfır faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilere bankalar üzerinden yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Sizlerde bu kampanyalara katılarak 0.70 faiz oranları ile kredi kullanabilirsiniz.

0.70 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler belirtilen Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde onay olabileceklerdir. İhtiyaç Kredisi olarak alabileceğiniz ve kamu bankaları tarafından verilecek olan bu ihtiyaç kredisinde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vade ile işlem yapacaksınız. 0.70 faizle kredi alabilmeniz için de bazı şartlara uygun olmanız gerekiyor. Şimdi bu şartları sizlere verelim...

Kredi alabilmeniz için başvuru şartları nelerdir?

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi ve diğer tüm kredileri alabilmeniz için t.c. kimlik numaranızı üzerinden bir sorgulama yapılır ve yapılan bu sorgulama üzerinden kredi başvurunuz sizlere sunulur. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde Kredi onayını alabilmektedirler. 0.70 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler ise bankalardan kredi notu uygun olması durumunda ve diğer banka kredi sicili de temiz olması durumunda onay alabilmektedirler. En az 1500 ve üzerinde bir kredi notunuz varsa bankalar üzerinden kolay bir şekilde Kredi onay olabileceksiniz.

Emekli olan kişiler 0.70 faizli kredi verilecek mi?

0.70 faiz oranlı kredi kampanyası başladıktan sonra emekli olan çalışan ve devlet memurlarına bireysel olarak verilecektir. Sadece bu Kredi esnaf olan ve çiftçi olan vatandaşların sunulmuyor. Onlar için ise bankalar ayrı bir kredi kampanyası yapacak.

0.70 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası yakın bir zamanda başlayacağı için tam bir tarih belli değil. Devlet destekli olarak yapılacağı için resmi gazetede yayınlandıktan sonra kamu bankaları ve bazı özel bankalar üzerinden 0.70 faiz oranları ile kredi verilecek. Kredi başvurularını bankaların Kendi internet siteleri üzerinden açmış oldukları başvuru sayfasından yapacaksınız. Sadece t.c. kimlik numaranız ile yapacağınız bu başvuruda değerlendirmeye alınacak değerlendirme sonucu olumlu olan kişiler bankaya davet edilerek Kredi kullandırılacaktır. Banka şubelerine giderken yanınızda gelir belgenizi de götürmemiz gerekecek.