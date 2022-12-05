Banka kartı ve kredi kartı olanlara 1500 TL ödeme yapacak bankalar açıklandı! Bu bankalar şartlarını duyurdu!

Bankaların belirli dönemlerde kredi kartı kullanıcılarına sunmuş olduğu kampanyalara biri yenisini de Yapı Kredi ekliyor. Yapı Kredi worldcard’a özel 1.500 TL'ye kadar Bonus kazanma fırsatı sunuyor. Yıllık 217 TL kart aidat ücreti ödenerek bankanın sunduğu kampanyalardan faydalanmaya başlanabiliyor. Bireysel kredi kartı kullanıcıları faizsiz nakit avans başvurusuna iletebilir. Banka üzerinden kullanıcı hesabı oluşturanlar kredi kartı başvurusunu yaptığında avantajlı nakit avans kampanyasından yararlanabiliyor. 5.000 TL'ye kadar faizsiz olarak taksitli nakit avans başvurusu 5 ile 12 ay arasındaki vade süreleri ile değerlendirilebiliyor.

Denizbank Bonus Gold Kart Başvurusu

DenizBank Bonus Gold Kart kampanyasına özel başlattığı başvurularda yıllık 255 TL aidat ücreti alıyor. Banka Bonus Gold Kart sahiplerine özel fırsatlarda sunuyor. 5000 TL'ye kadar nakit kazanım fırsatı sağlıyor. Evlenecekler ya da evini yenileyecekler için mobilya alışverişlerinde 100 TL'ye kadar bonus kazanma fırsatınız sağlıyor. Kartın içerisinde bulunan limit kadar taksitli nakit avans başvurusu yapılabiliyor. Faizsiz olarak 5.000 TL'ye kadar ve 6 aylık vade sürecinde ödenebilecek nakit avans talebi doğrudan bankaya iletildiğinde kabul görüyor. Online dijital ortamda başvurular alınıyor. Kampanyaya ek olarak 1 yıl boyunca kullanılabilecek BluTV üyeliği de hediye ediliyor.

TEB Bonus Kart Başvurusu

TEB Bonus Kart kullanıcılarına 600 TL'ye kadar nakit kazanım avantajı sunuyor. Üstelik ücretsiz olarak ilk yıl kart aidatı ödemeden kullanılmaya başlanabilir. Online alışverişlerde ek güvenlik fırsatı sunan Bonus Kart market, gıda harcamalarında toplamda 50 TL indirim kazandırıyor.

İş Bankası Maximum Kart Başvurusu

İş Bankası maximum Kart temassız özelliği ile her alışverişte şifresiz işlem yapabilme fırsatı sunuyor. Yıllık 135 TL kart aidatı ücreti ödeyerek 3000 TL'ye kadar nakit kazanma fırsatı sağlıyor. Kampanyalara katılan her bir iş bankalı ay boyunca 3000 TL'ye kadar maxipuan kazanabiliyor. İş Bankası müşterisi olanlar maximum kart ile 10.000 TL'ye kadar nakit avans başvurusunda bulunabiliyor. İlk kez kart başvurusunda bulunacaklara özel 100 TL maxipuan hediye ediliyor.

Akbank Tosla Kart Başvurusu

Akbank Tosla kart kullanıcıları için kampanya dönemini yıl boyunca sürdürüyor. Ücretsiz olarak kullanılabilecek kart 7/24 rahatlıkla online alışverişlerde değerlendirilebilir. Her ay uygulamayı kullanarak 450 TL'ye kadar Tosbek kazandırıyor. akbank'ın tosla kart seçeneğini değerlendirenler dijital platformlarda oluşturulan üyeliklerde indirim kazanıyor. Spotify, YouTube premium ya da müzik uygulamalarında abonelik başlatanlara P'ye kadar iade fırsatı sunuluyor.