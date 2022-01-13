Banka Kartı Kullanıyorsanız 10.000 TL Hesabınıza Yatacak! Tek SMS ile veya İnternetten Başvuru Yapın

Banka kartı kullanıyorsanız acil ihtiyaçlarınız için QNB Finansbank sizlere destek veriyor. QNB Finansbank üzerinden 10.000 TL onay almak isteyenler belirli şartlara göre kredi başvurusu yaparak 36 ay vadeli kredi alabiliyor. İhtiyaç kredisi olarak, ekonomik sıkıntı yaşayan kişiler için verilen bu destek kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Bankamatik kartı kullanan kişilere 10.000 TL onay alınması için QNB Finansbank başvuru aşamalarını yayınladı...

SMS ile Başvuru

SMS ile başvuru yapmak için TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz. 5030 numarasına attığınız mesaj sonrasında banka 5 dakika içinde sizlere kredi sonucunu verecektir. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredi onayı sonrasında banka hemen sizi şubelere davet edecek ve şubeler üzerinden kredi kullanacaksınız.

Mobil uygulama kullanan kişiler ise banka şubelerine gitmeden Online QNB mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilmektedir. QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlikle birlikte gelir belgesiz kredi imkanı sunulacaktır.

Diğer Bankalar

SMS ile başvuru yapabileceğiniz diğer bankalar Denizbank ve Akbank olmaktadır. Bu bankalardan SMS ile başvuru şu şekilde yapılıyor. Kredim TC kimlik yazarak 3280 numarasına mesaj atanlar Denizbank üzerinden, Kredi TC kimlik yazarak 4425 numarasına mesaj atan kişiler ise Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedir. 10.000 TL kredi aldığınızda 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sunulmaktadır. Kredi için başvuru yapacak olan kişiler kredi notu 1200 ve üzerinde olması yeterlidir.