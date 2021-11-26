Banka Kampanyaları Kapsamında 0.77 Faiz Oranlı Ve 0.98 Faiz Oranlı Nakit Kampanyaları Başladı, Son Dakika

Konut Kredisi Veya İhtiyaç Kredisini Düşük Faiz Oranlarıyla Kullanmak İsteyen Banka Müşterilerine Müjde! Banka Kampanyaları Kapsamında 0.77 Faiz Oranlı İhtiyaç Kredisi Ve 0.98 Faiz Oranlı Konut Kredisi Kullanabilirsiniz. Bu Kampanyalardan Nasıl Faydalanılır? Sizler İçin Araştırdık.

İhtiyaç kresi almak isteyen bireyler daha az faiz ödemek için çeşitli bankaların kredilerini araştırmakdadırlar. Ülkemizde bulunan kamu ve özel bankaları, destek verebilmek adına aktif olarak düşük faizli kredi kampanyaları oluşturmaktadırlar. Bu kampanyaları en aktif olarak sunan kamu bankaları, verdikleri kampanyalara katılan banka müşterilerini minimun faiz oranlaryla ödeyebilecekleri İhtiyaç kredisi yada konut kredisini istedikleri zaman kullanabilecekler. 0.77 faizi üzerinden ihtiyac kredisi kullanmak isteyenler ile 0.98 faiz oranı üzerinden konut kredisi kullanmak isteyen kişiler; Ziraat, Vakıfbank, yada Halkbankası üzerinden başvuru yaparak kullanmaya başlayabilirler.

0.77 faizi üzerinden verilen ihtiyaç kredisi en fazla 20 bin Türk Lirası dğerinde olurken 0.98 faizle verilen konut kredisi en fazla 500 bin Türk lirası olarak belirlenmiş ve 120 aya bölünerek vade sağlanmıştır.

0.77 değerinde faizli ihtiyaç kredisi almak için, nasıl başvuru yapılır?

0.77 faiz değerinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen banka müşterileri, Ziraat bankası, Vakıfbank yada Halkbankası üzerinden geçmiş dönemlerde kredi kullanmış banka müşterileri, yalnızca kimlikleriyle en yakın şubelere giderek gelir belgesiz kredi imkanlarından yararlanabilecek. 0.77 değerinde faizi olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan kişiler ödemelerini 3 ay sonra yapıcak ve ayrıca en fazla 36 ay taksit sayısına göre vadelere ayırabilecek.

Ziraatbankası için: www.ziraatbank.com.tr adresine giderek, bireysel işlemlerden kampanyalar menüsüne giderek size uygun kampanyaları seçip ve ardından başvuru formunu doldurarak, 0.77 faiz ile verilen ihtiyaç kredisini veya 0.98 faiz oranıyla verilen konut kredisini onaylandığı takdirde kullanabilirsiniz.

Vakifbank kredi başvurusu için: www.vakıfbank.com.tr internet sitesi üzerinden, bireysel bankacılık alanına gidip, kampanyalar bölümünden istediğiniz hizmete göre; Konut kredisi veya ihtiyaç kredisi formlarını doldurabilir. Onaylandığı takdirde ise kredinizi banka şubelerinden tahsil edebilirsiniz.

Halk bankası için: www.halkbank.com üzerinden internet bankacılığı web sitesine giderek, bireysel müşteriler kısmından kampanyaları seçmeniz gerekmekte. Sonrasında ise istediğiniz kredi tutarına göre formları doldurarak başvuru yapabilir, onaylandığı takdirde kredinizi anında kullanabilirsiniz.

Müşterisi olduğunuz bankaların online şubelerine giriş yaparak, bu kampanyalardan yararlanarak,kredi başvurusunu tamamlayabilirsiniz.