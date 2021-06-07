Banka Kampanya Duyurusunu Müjdeli Haber Diye Verdi Tek SMS ile 44.000 TL Veriliyor

Son zamanlarda yaşamış olduğumuz pandemi dönemi yüzünden ihtiyaç sahibi olan kişilerin tek kurtuluş bankalar olmaktadır. Bankalar üzerinden alacağınız krediler ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilir, bu kredileri yüksek vadeler ile ödemelerini geri yapabilirsiniz. Son dakika açıklaması olarak işlem yapan Yapı Kredi Bankası üzerinden 44000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceği duyurusu yapıldı. Tek bir mesaj ile başvuru yapacağınız bu krediyi 18 yaşından büyük olan herkese verilmektedir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek atacağınız SMS ile birlikte kredi başvurunuzu yapabilir ve ne kadar kredi onayı aldığınızda hemen görebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan bu kampanyanın başvuruları başladı. Sizlerde ihtiyaç sahibi iseniz bu bankanın kredi başvurusunu yaparak hızlı bir şekilde kredi onayı alabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası en kolay kredi başvurusu ile birlikte aynı zamanda düşük faiz oranları ile birlikte kredi veren bankanın başında gelmektedir. Yapı Kredi Bankası, 44000 TL'ye kadar verdiği SMS kredi başvurusunda ilk kredi taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapıyor. Son zamanlarda bankanın Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyalarına başvuru sayılarının artması yüzünden yeni bir kredi kampanyası başvurusu duyurulmuştur. Bu belirtilen kredi kampanyası ile birlikte Yapı Kredi Bankası, 44000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına başlayacaktır. Banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, Yapı Kredi Bankası'nın 44000 TL'ye kadar olan verdiği bu kredilere hemen anında başvuru yapabilirsiniz.

Kredi Başvurusu Mesaj Atılarak Yapılacak

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen kişilerin, 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması durumunda banka kredi başvurularını değerlendirmeye alacaktır. Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan değerlendirme sonucunda kredi puanı uygun olan müşterilere, Yapı Kredi Bankası, 44000 TL'ye kadar hemen onay verecektir. Verilen onay sonrasında kredi kullanmak isteyen müşterilere en yakın banka şubesine gidebilirler. Eğer bu bankada hesabınız varsa, banka hesap numaranız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresiyle birlikte Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına girerek buradan kredi başvurusunu yapabilirsiniz.

SMS ile başvuru yöntemi

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, SMS ile anında kredi kullanabilirler. Bunun için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek, kredi başvurusu yapmanız gerekmektedir. Cep telefonumuz üzerinden atacağınız mesaj ücretli olacak. Telefonun mesaj kısmına girdikten sonra Bireysel boşluk TC kimlik numaranız, boşluk ve Aylık gelirinizi de yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. (Aralarda boşluk olacak.)

44 11 numarasına atılan mesaj sonrasında banka, değerlendirmeyi sizin kimlik numaranız ve aylık geliri üzerinden yapacaktır. Kredi başvurusu onayı alan müşterilere de cep telefonu üzerinden mesaj atan kişilerin aynı telefon numarasının sonucu gelecektir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra eğer yoğunluk yoksa iki veya 3 dakika içerisinde kredi sonucu cep telefonlarına gelmektedir.

Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay olan kişilerde en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine kimlik ve gelir belgesiyle birlikte giderek, 44.000 TL kredileri kullanabileceklerdir. sigortalı olarak bir iş yerinde çalışan emekli olan esnaf olan vatandaşlarımız bu kredilerden yararlanabileceklerdir.

Online Başvuru

Sms ile kredi başvurusu yapamayan kişiler bu bankada hesabı olması durumunda 44000 TL kredi için bankanın internet bankacılığında kullanabilirler. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden internet bankacılığına giriş yaparak bu bankadan Online, ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Yaptığınız kredi başvurusunu hemen değerlendirmeye alınacak ve sizlere hemen sonucu söylenecektir. İnternet üzerinden yapılan kredi başvurularında, onay alan müşteriler 3 ayı ertelemeli olarak 36 ay vadeli kredilerini hemen kendi hesaplarına atarak kullanacaklardır.