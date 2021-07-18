Son Dakika: Banka İnternet Sitesinden Duyurdu! 12 ay ödemesiz 60 ay kredi kampanyası başladı, Merakla Bekleniyordu. Son dakika olarak kamu bankaları başta olmak üzere duyuru yaptı.

12 ay ödemesiz kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişilerin belirli şartlara uygun olmaları durumunda en fazla 60 ay olmak kaydı ile kredi başvurularını yapabilmektedirler. Verilen bu krediler ihtiyaç için kullanılacak, tüketici kredisi kampanyasıdır. Sizler de eğer ihtiyaç için kredi kullanmak istiyorsanız vereceğimiz bankalar üzerinden 12 ay ödemesiz ve 60 ay vadeli kredi kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin esnaf veya Çiftçi olması gerekiyor. Bireysel müşterilerin bu şekilde kredi almaları imkânsızdır. Sadece bireysel müşterilere bankalar 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlar. Ama eğer esnaf veya Çiftçi olarak kredi başvurusu yapacaksınız vereceğimiz bankalar üzerinden ilk taksit ödemenizi 12 ay sonra yani 1 sene sonra yapabilirsiniz. Banka kredi notu yüksek olan ve banka kredi sicili temiz olan müşterilerin başvuruları onaylanacaktır. Verilen krediler en fazla 100 bin TL'ye kadar verilmektedir.

Ziraat Bankası 12 ay ödemesiz 60 ay vadeli kredi kampanyası

Ziraat Bankası çiftçi ve esnaf olan vatandaşlara 12 ay ödemesiz 60 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başlatmıştır. Kredi 100.000 TL'ye kadar verilmektedir. Aldığınız bu krediler de banka sizlere anında sonuç verir ve onaylanan kredinizi hemen kullanmanızı sağlar. Kredi kullanmak isteyen müşteriler en yakın Ziraat Bankası şubelerine giderek kimlik ve evrakları ile birlikte kredi başvurusunu yapabilmektedir.

Özellikle Çiftçi olan vatandaşların çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmaları şartı vardır. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka değerlendirmeyi kendi şube yetkisinin de yapar. Burada sizin kredi notuna ve daha önceki kredi performanslarından oluşan kredi sicilinize bakacaktır. Onay olan kredileri anında hesabınıza atabilirsiniz. Daha önceden bu banka üzerinden kredi kullandıysanız da kredi başvurunuzu yaptıktan sonra banka size daha uygun faiz ile kredi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası ayrıca devlet destekli olarak da kredi veren bankalar dan birisidir.

Şekerbank 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ihtiyaç kredisi

Şekerbank üzerinden de kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şekerbank esnaf ve çiftçi olan vatandaşlara 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Size en yakın Şekerbank şubesinden kredi başvurusu yapılmaktadır. Kredi başvurusu sonrasında banka sizlere hemen ne kadar onay aldığınızı söyler. Eğer 100.000 TL üzerinde kredi almak istiyorsanız yine aynı politikalara uygun ipotekli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Taşınmaz bir ipoteğinizi vererek, Şekerbank üzerinden bu krediyi kullanmanız mümkündür.

Şekerbank kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere ayrıca çiftçilere özel olmak kaydıyla kredi kartı imkanı da sağlayacaktır. Kredi kartı kullanmak isteyen kişiler de kredi başvurusu yaptıktan sonra bu isteklerine bankayı personeline vermeleri gerekiyor. Kredi ödemelerinde bir sene erteleme yaptıktan sonra ondan sonraki taksitlerinizi de senelik olarak ödeyebilirsiniz.