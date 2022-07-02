Banka Hesaplarına Emekli Maaşı Alan Kişilere 50.000 TL Net Ödemeli Nakit Kredi Verilecek. Emekli maaş alan vatandaşları bayrama kadar 50.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verileceği açıklandı. Emekli maaşı alıyorsanız ve nakit ihtiyacınızın olması durumunda bankalar üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabilmeniz mümkün olmaktadır.

Emekli maaşınızı hızlı bir şekilde alarak kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 50.000 TL'ye kadar alacağınız bu nakit ödemelerinde 36 ay vadeli olarak işlem yapacaksınız. Cep telefonunuz üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, kredi alabilmeniz için kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Emekli maaş hesabı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 50.000 TL'ye kadar verilecek olan bu krediler için ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sunulmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, kampanya başlattı.

Devlet bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kamu bankaları üzerinden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Emekli maaşlarını bankalar üzerinden alan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden hızlı bir şekilde kredi kullanmak istiyorsanız, ayrıca bankanın internet bankacılığı şifresini oluşturabilirsiniz. İnternet bankacılığı şifresini oluşturduktan sonra emekli maaş hesabınız üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilecek onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde kendi hesabınıza yatıra bileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubeleri üzerinden de başvuru yapmanız mümkün olmaktadır.

PTT kredisi

Ptt üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara da PTT, Emekli Kredisi kampanyası yapılmaktadır. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız ve acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanmak için başvurunuzu bu banka üzerinden hemen yapabilirsiniz. Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar, şartları uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli olarak kredilerine, bankanın SMS kredi servisini kullanarak yapabiliyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak için işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi başvurusu, SMS ile şu şekilde yapılıyor. Ptt, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.