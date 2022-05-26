Banka Hesabınız Varsa Aman Dikkat! Bunu Yapmazsanız Biriktirdiğiniz Bütün Paralar Silinecek! Banka hesabı bulunan bütün vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Bankacılık piyasasında vatandaşlar, banka hesaplarıyla alakalı uyarıl aralıyor. Bankalar tarafından belirtilmiş tarihe kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirmeyen müşteriler, hesaplarında bulunan paranın tamamını kaybedecek. Mevzuat hükümleri gereğince bu paraların tamamı TMSF bünyesine alınacak.

Bankada Unutulan Hesaplara (Paralara) Ne Oluyor?

Modern ekonomi piyasasında neredeyse bütün parasal işlemler dijital bir şekilde yapılıyor. Daha pratik ve daha güvenli olması nedeniyle pek çok kişi, bankaların yatırım hesaplarını kullanmaktadır. Yatırımlarını tuttukları ve yönettikleri hesaplar ise 2000'li tarihlerde çok sıklıkla unutulmaya başlandı. Bankada yatırım hesabı bulunan ve çok uzun süredir işlem gerçekleştirmeyen vatandaşlar, hem hesaplarını hem de yatırımlarını kaybedebiliyor.

Banka Hesapları Ne Zaman Siliniyor?

Bankacılık hükümleri gereğince bankalar tarafından bünyesinde yer alan yatırım hesaplarının 10 yıl süresince herhangi bir işleme tabi tutulması durumunda zaman aşımı uygulanmaktadır. 10 sene boyunca hiçbir para giriş ya da çıkışı veya diğer bankacılık işlemleri yapılmayarak ve aktif pozisyona düşmüş olan hesaplar, her yıl bankalar tarafından tespit edilmektedir. Her yıl 10 yılı dolduran bütün hesaplar açısından zaman aşımı işlemleri uygulanmaktadır

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde yer alan bütün bankalarda hesaplara olan vatandaşlara 10 yıl boyunca herhangi bir para giriş ya da çıkışı olmayan hesapların ya tamamen kapatılması ya da hesaplarda bulunan paranın çekilmesi önerildi. Aksi takdirde bu paraların tamamı TMSF devredilecek.