Mali açıdan zor günler geçiren vatandaşın bir nebze olsun ferahlamasını sağlayacak o teklif QNB Finansbank ayrıcalığı ile duyuruldu. QNB Finansbank internet sitesi üzerinden yaptığı resmi duyuru ile başvuruda bulunacak her banka müşterisi için şartları karşıladığı anda 150 TL'ye kadar ParaPuan kazanmasını sağlıyor.

Kredi kartı sahipleri için otomatik fatura ödeme talimatına özel duyurulan bu kampanya toplamda 150 TL'ye varan ParaPuan kazandırıyor. Kazanılan ParaPuanlar 25 gün boyunca geçerliliğini koruyor. Otomatik ödeme talimatı verilen fatura yatırıldıktan sonra kazanılan ParaPuan hesaba otomatik olarak yatırılıyor.

QNB FİNANSBANK İLE 150 TL PARAPUAN KAZANMAK NASIL KAZANILIR?

Elektrik, su, doğalgaz, internet fatura talimatına 150 TL ParaPuan kazanmak isteyenler kampanya süresi devam ederken bağlı bulunduğu banka hesabı üzerinden CardFinans kredi kartı veya QNB Finansbank vadesiz hesabı üzerinden otomatik fatura ödeme talimatı vermesi yeterli oluyor. İsteyen kart kullanıcısı sms ile QNB Finansbank için otomatik fatura ödeme talimatı oluşturabiliyor. Kampanya dönemi devam ederken iptal edilecek her fatura talimatı için kazanılan ödül hesaptan geri alınıyor.

150 TL PARAPUAN KAZANMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

QNB Finansbank kart sahipleri her fatura ödeme talimatı için 50 TL toplamda 150 TL ParaPuan kazanıyor. Kredi kartı üzerinden verilen otomatik fatura ödeme talimatı için ödül kazanmak isteyen her kart kullanıcısı 30 Kasım 2023 tarihine kadar en az 1 adet talimatı verilen faturanın 30 kasım tarihine kadar ödenmiş olması gerekiyor.

Otomatik fatura ödeme talimatı verilen hesabın yıl sonuna kadar açık tutulması yeterli oluyor. Kampanya dönemi boyunca verilen otomatik fatura ödeme talimatı sonrası kazanılan ödüller faturanın ödendiği ayın son iş gününde bankada tanımlı QNB First logolu kredi kartı veya CardFinans karta otomatik olarak yükleniyor.