Banka Hesabı Olanlara Kimlikleri ve Online 12.500 TL Ödeme Yapılacak

Banka hesabı olan kişileri 12.500 TL'ye kadar hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi onayı verileceği duyurusu bugün itibariyle yapıldı. Bankalardan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 12.500 TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorsa kendi hesabı olmuş olduğu bankanın internet şifresini alarak internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabilecektir. 12.500 TL'ye kadar verilecek olan İhtiyaç kredisinde 36 ay vade ile işlem yapılacak ve kişilerin Kredi notuna göre faiz oranlarından yararlandırılacak.

Kredi ihtiyacı olan kişiler banka kredi notu uygun olması durumunda aşağıdaki bankalarda banka hesapları varsa hemen kredi başvurusu yapabilecek ve bu başvuru ile birlikte Kredi kullanımı gerçekleştirebilecektir.

İhtiyaç kredisi başvurusu için kamu bankaları ve özel bankalar kampanya başlattı.

DenizBank'tan Banka hesabı olan kişilerin hesabına 12500 TL yatırılacak

Denizbank özel bankalar arasında sürekli güncel kredi kampanyaları yapan bankaların başında gelmektedir. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 12.500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa bankanın mobil uygulamasına girerek buradan Kredi başvurusunda bulunabilir. Denizbank mobil uygulaması üzerinden yapacağınız Kredi başvurusunda kredi onayı almanız ile birlikte hesabınıza para yatacak ve banka şubelerine gitmeden Kredi kullanmış olacaksınız.

Akbank'tan 12.500 TL'ye kadar online kredi ödemesi

Banka hesabı Akbank üzerinde olan müşteriler ise 12.500 TL'ye kadar online ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için banka hesabı üzerinden aldıkları şifre ile birlikte Akbank direkt uygulamasına girmeleri gerekiyor. Akbank direkt uygulamasına giriş yaptıktan sonra banka sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek onaylanan kredi Akbank şubelerine gitmeden kendi banka hesabınıza yatırılarak internet üzerinden kullandırılacaktır.

Akbank üzerinden kredi onayı alacak olan kişiler ayrıca bu bankada hesabı varsa bankanın resmi internet sitesi üzerinden de istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilirler.

Ziraat Bankası 12500 TL kredi başvurusu

Düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler Ziraat bankası'nın kredi kampanyasına katılarak online mobil uygulama üzerinden 12500 TL kredi onayı alabilir. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredi banka hesabı Ziraat Bankası üzerinde olan vatandaşlara emekli olmaları ve çalışıyor olmaları durumunda verilmektedir.