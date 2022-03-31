Banka faizsiz nakit vereceğini açıkladı! Özel bankanın yaptığı kampanya sonrasında kuyruklar oluştu

Kredi Kampanyasını Abartan ING Bank, Faizleri Sıfırladı . ING Bank, yeni müşterileri için cazip tekliflerini sunmaya devam ediyor. 5000 TL nakit gereksinimlerimiz açısından faizsiz kredi den anında faydalanmanız ING Bank'ta mümkün. İşte detaylar...

ING Bank Faizsiz ve Masrafsız 5000 TL Kredi Kampanyası Detayları Neler?

ING Bank faizsiz ve masrafsız kredi avantajı ile tüketicilerin nakit problemlerini gidermeye çalışıyor. ING Bank mobil uygulaması üzerinden banka müşterisi olan kişilerin faydalanabilecekleri kredi kampanyası kapsamında, 5000 TL'ye Varan nakit gereksinimlerinizde tamamen faizsiz bir şekilde ING Bank’a Hoşgeldiniz kampanyası adı altında kredi desteğinden faydalanmanız sağlanıyor.

Kredi çekerken bir de kredinin faizi ile uğraşmak istemiyorsanız ING Banka uğrayabilir, kahvenizi yudumlarken o esnada krediniz hazırlanabilir.

3 ile 6 ay arasında vadeler şeklinde kullanılabilecek bu kredi, kampanyaya müracaat işlemlerini gerçekleştirenler tarafından kullanılabilecek. Diğer taraftan daha yüksek miktarlarda kredi talebi bulunan tüketicilerin uygun faiz oranları ile ING Bank üzerinden kredi çekme leri de mümkündür.

Yüzde 0.99 Faiz Oranı İle İhtiyaç Kredisi Fırsatı ING Bank’ta

Söz konusu faizsiz kredi kampanyası haricinde yeni müşterilerin faydalanabilecekleri 3 ile 36 aylık vade seçenekleri ile sunulan ihtiyaç kredilerinde aylık faiz oranı yüzde 1.74'ten başlayan oranlarla açıklanmıştır. Ödeme performansı ile kredi skoruna göre değişiklik gösterecek bu oranlar üzerinden 31 Mart 2022 tarihine kadar ING Bank mobil uygulamaları üzerinden başvuru işlemlerinizi yapmayı unutmayın!