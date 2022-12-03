Banka Emekli Promosyonları Güncellendi! Daha Önce Emekli Maaşı Hesabından Almayanlara Müjdeli Haber Verildi!

Banka Emekli Promosyonları Güncellendi! Bankalar belirli dönemlerde başlattıkları kampanyalar gibi emeklilere özel fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlar maddi olarak emekliliği daha uygun bir hale getirebilmek için avantajlı kampanyalardan oluşur. Bu kampanyalar yer yer banka promosyonları olabileceği gibi emekliye özel düşük faizli kredi fırsatı ya da emekli için oluşturulmuş özel güvence paketleri olabiliyor. Bunun yanı sıra kredi kartı başvuruları daha kolay onay alıyor ve emeklilere özel o yılı için kart aidatı talep edilmiyor. Benzer farklı kampanyalar Kasım ayına özel bankaların sunduğu promosyon tekliflerinde açığa çıktı. Kasım ayı bitimine son 3 gün kala emekli promosyonlarında anan yüksek rakamlardan yararlanabilmek mümkün oluyor. Aralık ayına özel promosyon tutarında yükselme bekleniyor.

Emekli Maaş Promosyonu Veren Bankalar

Emekli maaş promosyonu veren bankalar özel bankalar ve devlet bankaları olarak iki farklı gruba ayrılıyor. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank devlet bankaları arasında yerini alıyor. Özel bankalar kendi içerisinde belirledikleri farklı para politikası kapsamında promosyon rakamını değiştirebiliyor. Ancak devlet bankalarında bu rakam sabit olarak kalıyor. Özel bankalar arasında sunulan promosyon teklifi 7.500 TL'yi aşıyor. Bu bankalar arasında ise şunlar yer alıyor:

TEB

Yapı Kredi

Garanti BBVA

İş Bankası

ING

Albaraka

Akbank

Fibabanka

Şekerbank

QNB Finansbank

Devlet Bankaları Maaş Promosyonları

Devlet bankalarının sunmuş olduğu banka promosyonları şu ödeme tablosu göz önünde bulundurularak belirleniyor:

1.500 TL ve ALTI emekli aylığı alanlar 500 TL

1.500 TL - 2.500 TL arası emekli aylığı alanlar 625 TL

2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlar 750 TL

Yüksek Promosyon Teklifinden Nasıl Yararlanılır?

Bankaların sunmuş olduğu promosyon tekliflerinden faydalanabilmek için belirli aşamaları tamamlamak gerekiyor. Öncelikli olarak kişinin iki farklı seçeneği bulunuyor. Bağlı bulunduğu banka ile görüşme başlatarak güncellenmiş promosyon tutarından faydalanma teklifinde bulunulabilir. Bir diğer seçenek ise yüksek promosyon veren bir bankaya geçiş yapmaktır. Burada da önemli bir kriter bulunur. Yüksek promosyon veren bankaya geçiş yapmak isteyenlerin bağlı bulunduğu banka ile sözleşmesini incelemesi gerekiyor. Promosyon sözleşmesinde kalan gün kadar ödeme yapılarak bankadan çıkış işlemleri başlatılabilir.

Emekli Maaş Promosyonu Nasıl Alınır? Emekli Maaşı Farklı Bankaya Nasıl Geçirilir?

Yüksek promosyon veren bankaya geçiş yapılmak istendiğinde banka şubelerine giderek ya da bankanın dijital uygulaması üzerinden süreç başlatılabilir. Burada ilk kez emekli olacaklar daha önceden emekli olmuşlar arasında bir başvuru farkı oluşuyor. Daha önceden emekli olmuş ve farklı bankada sözleşmesi bulunan kişiler başka bir bankaya geçme talebinde bulunabilmek için öncelikle kendi bankasını araması gerekiyor. Bankanın şubesine giderek sözleşmeyi fesh edeceğine dair imza atmalıdır. Kalan gün kadar promosyon ödemesinin kalan kısmını ödeyip bankadan ayrılmalıdır. Bundan sonraki süreçte promosyonundan faydalanmak istenen bankanın müşteri hizmetleri hattı aranmalıdır. Burada gerekli adımlar takip edilerek yönlendirmelerle yeni bankaya geçiş yapılabilir. Alınacak ilk emekli aylığının ardından promosyon tutarı hesaba yatırılacaktır.

Bu durum ilk kez emekli olacaklar da daha farklı işler emekli olabilmek için yapılan işlemlerde emeklilik sözleşmesi “Beyan Taahhüt Sözleşmesi” içerisinde yer alan promosyon ödemesinin olduğu kısma banka seçimi yapılırken istenen banka ismi yazılmalıdır. Ardından ilk ödemenin gelmesinin beklenmesi yeterli oluyor. Bununla beraber banka içerisinde promosyon sözleşmesinin yapılabilmesi için de imzalı gerekiyor. Mobil uygulama üzerinden taahhütnameye ulaşarak uzaktan sözleşme imzalama dijital ortamda da sağlanabiliyor.