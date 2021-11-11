Banka Dışı Borçlar İçin 60 Ay Vadeli 100.000 TL Kredi Verilecek

Banka Harici Borçlar için kredi alacağınız bankalar hangileridir? Bankalar normal borçlarınız için hangi şubelerden yardımcı olmaktadır. Borç kredilerinde başvuru şartları nelerdir? Sizlere şimdi bu yazımızda en çok merak edilen konulardan birisi olan banka haricinde olan borçlarınızı kapatmak için hangi bankalardan kredi alabilirsiniz bunun cevabını vereceğiz.

Banka harici borçlar için kredi başvurusu yapacaksanız öncelikle bir araştırma yapmanız gerekmektedir. Borç kapatma kredileri kampanyaları genellikle bankaya olan borçlarınız için tasarlanmış bir kampanyadır. Ama elden borcunuz var, mobilya borcunuz var, kira borcunuz var ve bunları kapatmak için kredi arıyorsanız sadece ihtiyaç kredilerine başvuru yapmanız gerekmektedir.

Bankalar ihtiyaç kredilerinde 100.000 TL’ye kadar 60 ay vadeye kadar hemen onay vermektedir. Sizde bu kredileri kullanabiliyorsanız öncelikle bir kredi notunuzun olması gerekmektedir. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşteriler diğer borçlar için kredi kullanabilirler.

Bu borçlarınız üstelik icralık bile olsa bankalar kredi verir. Bankalar sadece banka kaynaklı icralık olan müşterileri kara listeye alacaklardır. Özel bankalardan ve kamu bankalarından dilediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. Eğer şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve kredi almak için en kolay kredi veren bankayı arıyorsanız sizlere hazırladığımız bu yazımızda başvuru yapacağınız bankalar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Denizbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Eğer başka borçlarınız için kredi arayışınız varsa şubeye gitmeden hemen ne kadar kredi alacağınızı bu banka ile öğrenebilirsiniz. Bankanın politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız mesaj atmanız gerekiyor. Kredim TC KİMLİK yazdıktan sonra 3280’e mesaj atarak hemen kredinizin sonucunu öğrenebilirsiniz. Eğer krediniz onay aldıysa kimliğinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine giderek hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Denizbank ihtiyaç kredilerinde banka 55.000 TL’ye kadar sizlere destek verecektir.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu

100.000 TL’ye kadar 60 ay vadeli olarak kredi almak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine evraklarınız ile giderek hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu banka kimlik ve gelir belgesi isteyecektir. Çalışan kişilerin en az 6 aydır ssklı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Eğer yeni bir işe başladıysanız maalesef onay alamazsınız. Eğer ssklı çalışan değil emekli iseniz, emekli maaşınızı Ziraat Bankası’na taşıdığınızda kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra 3 ay ertelemeli seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz.

TEB İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Eğer kredi skorunuz 1200 ve üzerindeyse, banka şartlarına uygun müşteri iseniz başvuru yaptıktan sonra aynı gün içinde TEB üzerinden 50.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapan müşteriler ihtiyaç kredileri olarak 60 ay vadeye kadar işlem yapacaktır. Sizde bu bankadan kredi kullanacaksanız en az 3 aylık bir sigortanızın olması gerekmektedir. Kredi başvurusu sonrasında eğer krediniz şube onayına kalırsa krediniz hemen kullandırılacaktır. Genel müdürlük onayına düşen krediler ise bir iş günü sonra kullandırılmaktadır. Sizde en yakın şubeye giderek bu krediler hakkında bilgi alabilirsiniz.