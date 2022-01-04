Banka Borcu Olanları İlgilendiriyor, Cumhurbaşkanı Talimat Verdi, 50.000 TL Olan Borçları Devlet Kapatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından daha önceki basın toplantılarında söylenen ve emekli olan çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar ile birlikte esnaf olan vatandaşlar için verilecek borç kapatma kredileri başlıyor. 50000 TL'ye kadar alabileceğiniz bu kredilerde devlet destekli olarak kredi kullanabilecek ve tüm banka borçlarınızı tek bir yerde toplayabileceksiniz. Kampanyayı başlatan bankalar Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank olacak.

Devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde 50000 TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlem yapabilecektir. ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınız için bu kampanyalara katılarak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Daha önce bankalardan, icralık olan avukatlık olan vatandaşlar, icralık ve avukatlık olan borçlarını kapatmak için bu kredileri kullanamaz.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası, devlet destekli olarak vereceği 50000 TL borç kapatma kredisinde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapacak. Ziraat Bankası, diğer bankadaki ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlara 50000 TL'ye kadar devlet destekli olarak kredi imkanı tanırken, 50000 TL üzerindeyse kendi banka politikalarına göre, kredi imkanı sunmaktadır. eğer bankalara borcunuz daha yüksek limitlerde ise Ziraat Bankasının kendi yapmış olduğu kampanyalara katılarak ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Vakıfbank

Vakıfbank, 50000 TL nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli, borç kapatma, kredisini kullanmak istiyorsa, en yakın Vakıfbank şubesine giderek buradan kredi başvurusunu yapabilir. Devlet destekli olarak verilecek bu kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek buradan da nakit kredi başvurusunda bulunabiliyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme, toplamda ise 36 ay vadeli olarak alacakları kredilerde düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilecektir. Emekli olan vatandaşlar, eğer kredi başvurusunu, Vakıfbank üzerinden yapacaksa Vakıfbanka emekli maaşını taşıyarak daha yüksek limitlerde de borç kapatma kredisi kullanabilecektir. Kampanya detaylarıyla ilgili bilgileri öğrenmek istiyorsanız, Vakıfbank'ın resmi internet sitesine girebilirsiniz.