Banka Borçları İle Başı Dertte Olanlara, Bayrama Kadar 50.000 TL Verilecek ve Tüm Banka Borçları Kapatılacak

Son Dakika. Borç kapatma kredisi alacaklar, 50.000 TL kredi kampanyası başladı. Detaylar belli oldu. Bankaların ihtiyaç kredileri gibi bir diğer kredi kampanyası borç transfer kredileridir. Borç transfer kredilerinde banka kredi borçlarınız ve kredi kartı borçlarınızı kapatılarak işlem yapılmaktadır. Kredi başvurusu yaptığınızda eğer banka politikalarına uygun olursanız 50.000 TL’ye kadar borç transfer kredilerini kullanabilirsiniz.

Borç kapatma kredilerinde sadece güncel banka borçlarınız kapatılır. Daha önceden avukatlık veya icralık olduğunuz banka borçlarınız varsa, bu krediler için maalesef onay alamazsınız. Kredi başvurusu yaptığınızda icralık olduğunuz için maalesef kara liste müşterisi olacaksınız. Bu yüzden onay alamazsınız. Şimdi sizlere 50.000 TL borç kapatma kredisi veren bankaların listesini verelim.

Anadolu Bank 50.000 TL Borç Kapatma Kredisi

Anadolu bank üzerinden 50.000 TL borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler şubelerden yapacakları kredi başvurusunda 36 ay vadeye kadar borç transfer kredisi alabilmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 12 aylık sigortası olması durumunda veya bankadan emekli maaşı alması durumunda bu kredileri kullanabilirler. Sizlerde bu şekilde diğer banka kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarınızı kapatabilirsiniz. Kredi onayı aldığınızda hemen aynı gün kredi kullanılır.

Halkbank 50.000 TL Borç Transfer Kredisi

Halkbank üzerinden borç transfer kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu için en yakın Halkbank şubesine gitmeniz gerekiyor. Tüm ihtiyaç kredisi borçlarınızı ve kredi kartı borçlarınızı tek bir bankaya taşımak istiyorsanız uygun faiz oranları ile Halkbank sizlere bu kredi için imkân verecektir. Emekli olan kişilerin bu bankadan emekli maaşı alması durumunda, çalışan kişilerinde en az 6 aylık sigortası olması durumunda 36 ay vadeye kadar borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

Denizbank 50.000 TL Borç Kapatma Kredisi