Bangladeş'te Son 5 Günde Onlarca Kişi COVID'den Öldü

Al Jazeera tarafından derlenen verilere göre, Temmuz ayının ilk beş gününde Bangladeş'te en az 32 kişi koronavirüs hastalığından öldü, ülkede uzmanlara göre yeni bir alt enfeksiyon nedeniyle enfeksiyonlarda keskin bir artış bildiriliyor.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) tarafından yayınlanan günlük bir bültene göre, Güney Asya ülkesi Salı günü yaklaşık 2.000 yeni vaka ve bu COVID ile ilgili ölümlerin yedisini yüzde 16.74'lük bir pozitiflik oranı gösteren eğilim bildirdi.

En son rakamlar, ülkenin toplam ölümlerini 29.181'e çıkarırken, toplam vaka yükü, pandemi 2020'nin başlarında vurduğundan bu yana yaklaşık iki milyona yükseldi.

Sadece bir ay önce Bangladeş, günlük pozitiflik oranı yüzde birden az olan sadece 43 yeni vaka tespit etti.

Uzmanlar, vakalardaki artıştan ölümcül Omicron varyantının yeni bir alt varyantının sorumlu olduğunu söyleyerek, bunun Bangladeş'te dördüncü bir koronavirüs dalgasının gelişi olabileceğinden korkuyorlar.

Bangladeş'teki Uluslararası İshal Hastalıkları Araştırma Merkezi (icddr,b) tarafından yürütülen bir araştırma, BA.5 alt varyantının ülkede hızla yayıldığını buldu. Alt varyantlar, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından endişe verici varyantlar olarak sınıflandırılır.

yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda ülke çapında COVID-19 vakalarının artması ve hastaneye yatış, halk sağlığı ve sosyal önlemlerin devamını garanti ediyor" dedi.

Altı haftada – 14 Mayıs ile 24 Haziran arasında – Omicron BA.5 “en baskın alt değişken oldu” dedi.

Bu süre zarfında 52 COVID-19 pozitif vakadan 51'inin tam genom dizilimi kullanılarak BA.5 alt değişkeni ve bir BA.2 alt varyantı olarak tanımlandığı belirtildi.

'Dördüncü dalga'

Virüsün yayılmasını engellemek için Bangladeş hükümeti 28 Haziran'da yetkililerine tüm ofislerde ve halka açık yerlerde “maske yoksa hizmet de yok” politikasını uygulama talimatı verdi.

Hükümetin COVID-19 hakkındaki Ulusal Teknik Danışma Komitesi (NTAC), havalimanlarında gelen tüm yolcuların taranmasının güçlendirilmesini tavsiye etti.

NTAC başkanı Dr Mohammad Shahidullah El Cezire'ye, insanlar sağlık kurallarına uymazlarsa enfeksiyonların daha da artabileceğini söyledi.

“Buna şimdiden COVID-19'un dördüncü dalgası diyebiliriz. Herkesi sosyal mesafeyi tekrar korumaya davet ediyorum” dedi.

Shahidullah, “özellikle ekonomik etkisi göz önüne alındığında, bu uygulanabilir bir çözüm olmadığı için” herhangi bir kilitlenmeyi düşünmediklerini söyledi.

Bangladeş Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDCR) danışmanı Dr M Mushtuq Husain, Al Jazeera'ya dünyadaki birçok kişinin şu anda COVID-19'u “grip gibi” tedavi ettiğini söyledi.

"Elbette insanlar COVID yüzünden ölüyor ama artık karantinaya gidemeyiz. Hayat devam etmeli, ama dikkatli bir şekilde” dedi Husain.

Hükümet 160 milyonluk nüfusunun yüzde 70'inden fazlasını iki doz koronavirüs aşısıyla aşılarken, insanların yaklaşık yüzde 15'i destekleyici aşılar aldı.