Balık burcu ve yükselen balıklar 3 Temmuz 2023 tarihinde özel bir projeye ya da gerçek bir dostluğa karşı kalplerini açacaktır. O sebeple burç sahipleri için kabul edilmemiş duygular ortaya çıkacak ve bu duygular onları bir ilişkiye yönlendirecektir. Yeni bir durum onlara henüz tam olarak peşinden koşmadıkları bir duruma karşı yönlendirebilir. Bu durum karşısında balık burçlarının ilgileri tekrardan canlanacak ve onlar eski projeleri ile devam etmek isteyecektir. Onların sosyal hayatlarında da bazı hareketlilik yaşanabilir. Yaşanan bu hareketlilik balık burçlarının ve yükselen balıkların arkadaşları ile olan duygularını canlandıracaktır. Burada ana tema balık burçlarının diğer insanlara olan ihtiyaçlarının farkına varmaları olacaktır. Onlar mutluluk hedeflerine güçlü bir şekilde odaklanacak bir plan ya da yeni bir hayal keşfedecektir. İletişim ağında da yoğunluk yaşayacak olan burç sahipleri genel anlamda iyi tavsiyeler de alacaktır.

Sosyal konular balık burçlarının gündemini meşgul edebilir ve onlar gelecek ile olan beklentilerin de çok fazla sorumluluk alma durumunda kalabilir. Burç sahiplerinin uğraştıkları konulara karşı bakış açıları da ciddiyet gösterecektir. Onlar aileleri ile ilgili olan konularla ilgilenmek durumunda kalabilir ve bu sebeple yoğun bir gün geçirebilir. İlişki hayatlarında burç sahiplerinin dengede kalmaya özen göstermeleri de çok önemli olmaktadır.

Balık burçları ve yükselen balıklar pazartesi günü oğlak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ile beraber bazı projelere daha ciddi bir şekilde yaklaşmaya başlayacaktır. O dönemde burç sahipleri arkadaşlıklar ve gruplar içinde sorumluluklarının arttığını da hissedebilir. Aynı zamanda onlarda bazı bağımlılıklar yaratan ya da psikolojik açıdan kendilerini meşgul eden konular söz konusu olmaktadır. Onlar için tavsiye edilen durum çalışma ortamlarındaki ilişkilere daha gerçekçi bir şekilde yaklaşmaları olacak.