Balık Burcu Aralık 2022 Aylık Burç Yorumu

Aralık ayında balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar genel anlamda kendi gördükleri ve gerçek hayat arasında olan farkın belirginleştiğini hissedecektir. Ay boyunca potansiyellerini de keşfedecek olan balık burçları bu dönemde dış görünüşleri ile ilgili yanılmalardan kurtulabilir ve temiz bir defter açmaları ile olumlu sonuçlar alabilir. Burç sahipleri kariyerlerini destekleyecek fikirler ile de Merkür'ün Oğlak burcuna geçmesi ile ilgilenecektir. Bu süreçte kendilerini destekleyecek insanlar ile bir araya gelebilecek olan balık burçları bu şekilde arkadaş çevrelerini de daha iyi bir şekilde görecektir. Hayatlarını, destekler ve yeni planlamalar ile düzenleyecek olan balıklar gelir artışını da kendi çabaları ile elde edecektir. Bu dönemde önemli tanışmalar yaşayabilecek olan balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar Venüs'ün Oğlak burcuna geçiş yapması ile uzun vadeli adımları geleceğe yönelik atacaktır.

Nasıl insanlar istediklerini ve çevrelerinde kimlerin bulunması istediğini de yeni tanıştığı insanlar aracılığıyla fark edecek olan balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar fikirlerini sosyal mecralar üzerinden yansıtabilir ve bu şekilde toplumda olan yerleri de netleşebilir.

8 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan ikizler dolunayı ile balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar ev ve aile kavramlarını mercek altına alacak ve istekleri doğrultusunda neden hareket edemediklerini görecektir. Onlar için Aralık ayının ortalarında tavsiye edilen durum ellerine geçen fırsatları iyi değerlendirmeleri ve aile içindeki konuşmaları önemsemeleri olacaktır. Kendilerini nasıl güvende hissettiklerini anlamaları gereken burç sahipleri takıntı ve stresten uzak bir hafta geçirmelidir.

Ayın 14.15 ve 16 Aralık tarihlerinde balık burcunda oluşu ile duygularını kolay bir şekilde yönetecek olan balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar ortaklı ilişkilerin de detaylara ağırlık vererek mantıklı bir şekilde hareket edecektir. Uyumlu olmanın önemini fark etmeleri ve farklılıklardan beslenmeleri ile gündemlerinin huzurlu olmasını sağlayacak olan burç sahiplere konuşma yeteneklerini de yine bu dönemde ön plana çıkarabilir.

Konuşma yetenekleri üzerinden Merkür Uranüs üçgeni ile projeler üretebilecek olan burç sahipleri denenmeyeni deneyecek ve bu şekilde dikkatleri üzerinde toplayacaktır. İstedikleri konuma gelecekleri sürpriz davetler de alabilecek olan burç sahipleri parasal konularda haklarını alacaktır. Yine bu durumda fırsatlar ile ilgilenecek ve mali durumunu iyileştirmek üzerine çalışmalar yapabilecek değerli hissettikleri konuların peşinden gitmelidir.

Güneşin Oğlak burcuna 22 Aralık tarihi ile geçmesi ile planlarında daha gerçekçi hareket edecek ve arkadaşlık ilişkileri ile gündemde yer alacak olan balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar geleneksel yöntemleri zamana uyarlamayı öğrenecektir. Eski zamanlara göre iş girişimlerinde ve yeni eğitim girişimlerinde bulunacak olan burç sahipleri kendilerini maddi açıdan destekleyen ve hedeflerine götüren tüm yollara açık olacaktır. Burç sahiplerinin bazı zamanlarda yalnız kalmaları onların gerginlik yaşamalarını da önleyecektir.