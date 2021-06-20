Bakanlık Duyurdu, 9000 TL Hibe Verilecek, 3 Yıl Ödeme Olmayacak, Başvurular Sınırlı Olacak

Bakanlık duyurusu ile 3 yıl geri ödemesiz, 9.000 TL hibe kredi detayları da belli olmaya başladı. 3 yıl ertelemeli yapılacak olan bu faizsiz kredi kampanyasında 9000 TL ödeme yapılacak. Emekli olan kişilerin, asgari ücret alan kişilerin ve muhtaç durumda olan kişilerin alabilecekleri bu 9000 TL nakit destek, sıkıntısız olarak onay verilecek ve hemen hesaplara yatacaktır.

Emeklilere Temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte, emekli promosyonları ve faizsiz hibe kredi destekleri de gelecek. Temmuz ayı emekliler için oldukça karlı geçecek. Sizlerde eğer emekliyseniz Temmuz ayında bu desteklerden faydalanabileceksiniz. Ayrıca emekli olmayan ve asgari ücretli çalışan kişilerde bu faizsiz desteklerden faydalanabileceklerdir. 9000 TL faizsiz hibe kredi resmi gazete de yayınlandıktan sonra, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilecek.

Faizsiz Kredi Nasıl Olacak?

Pandemi döneminde ekonomik sıkıntıları en aza indirmeyi hedefleyen devletimiz, emekli ve asgari ücretli çalışan kişilere, 9000 TL'ye kadar faizsiz kredi vermek için kolları sıvadı. Devlet bankaları aracılığı ile verilecek olan bu krediler, 3 yıl ertelemeli yapılabilecek. Toplamda da 24 ay vadeli olacak bu krediler, emekli olan kişilerin kamu bankalarından maaş alması durumunda, asgari ücretli çalışan kişilerin de en az 6 aydır sigorta priminin yatmış olması durumunda verilecektir.

Faizsiz kredi almak için başvuru yaptığınız banka sizin kredi sicilinize göre onay verecek ve verecekleri bu kredileri hesaplarınıza yatıracaktır. En az 1000 TL en fazla 9000 TL kredi kullanacaksınız. İlk 3 yıl erteleme olmayacağı söylenen bu kredilerde, emekli maaşınızı kredi bitesiye kadar, bankadan taşıyamayacaksınız.

Asgari ücretli olan kişilere 3 yıl ertelemeli verilmeyecek. En fazla 6 ay ertelemeli kredi alınabilecek. Gerekli duyulması durumunda da kredi başvurusu yaptığınızda sizden kefil istenebilecek.

Temmuz Ayında Belli Olacak

9000 TL faizsiz kredi için, bankalar anlaşma sağlanırsa, Temmuz ayında bu kredi belli olacak ve Eylül ile Aralık aylarında verilmeye başlanacak. 2021 yılının sonuna kadar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden bu kredileri alabileceksiniz. Kredilerde ise en fazla 24 ay vade en az 3 ay vade yapabileceksiniz.

Kredi Başvurusu Nasıl Olacak?

Bankalardan kredi kullanacak olan kişilerin, banka şubelerine giderek veya bankanın internet sitesi üzerinden bu kredi için açılan sayfadan başvuru yaparak alabileceklerdir. Kredi almak isteyenler, kampanya başladıktan sonra başvuru yapabilirler. Eğer acil paraya ihtiyacınız varsa, yine bu bankaların kredi kampanyalarına gidebilir ve bu krediler haricinde daha uygun faiz oranları ile kredinizi kullanabilirsiniz.