Bakanlık Desteği ile 60 bin - 100 bin TL Araba Alma dönemi başladı. Araba almak isteyenler için yeni bir dönem başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile birlikte, Haziran ayında satışa çıkan araçları 18 yaşından büyük herkes alabilecek. Araç listesi Haziran ayında yayınlandı. Araçların fiyatları 60 bin TL'den başlıyor ve 100 bin TL'ye kadar gidiyor. Dar gelirli olan vatandaşlarımız ve fırsat kovalayan kişiler için araba satışları ile ilgili bilgiler şu şekildedir...

Araba almak istediğimiz zaman internet üzerinden ve galerilerden fiyat araştırması yapıyoruz. Genellikle bir araba almaya karar verdiğimiz zaman bütçemiz de aşağı yukarı belli oluyor. Son zamanlarda artan ikinci el araç fiyatları yüzünden son dönemin en kötü satış sezonu geçiyor diyebiliriz. Bütçesi düşük olanlar için Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışları yapmaktadır. Belirli markalar ile yapılan bu satışlar ihale yöntemleri ile satın alınacaktır.

İhale ile Araç Alımları Başladı

18 yaşından büyük olan, araç kullanma ehliyetine sahip olan, ikametgahı olan kişilerin bu ihalelere katılacağını söyleyebiliriz.

E-ihale yöntemine giriş yapmak için sisteme üye olmak gerekiyor. Gerçek kişi, olarak işlem yapacaksanız, siteye girdikten sonra Üye Ol butonuna tıklayarak, e-devlet aracılığı işlemleri ile ihale için profil oluşturabilirsiniz. Tüzel kişi olarak işlem yapacak olan kişiler ise Bakanlığın MERSİS uygulamasına girerek, buradan kayıt yaptırması ve ilgili sitede KURUMSAL giriş yaparak ihalelere katılması gerekmektedir. Tüzel kişilerin bu işlemleri yapmasından sonra üyelik işlemlerine girmesi gerekmez.

Araç Fiyatları Nedir?

Burada olan araçlar genellikle gerçek fiyatından daha düşüğe satılmaktadır. Mesela 1997 model Volkswagen Passat 57.200 TL'ye satılıyor. 2008 Model Polo ise 93.100 TL'ye satılıyor. İhale ile araç almak için ve İkinci el araba ilanlarını görmek için tıklayınız.

Hergün güncellenen bu listelerde, hasarlı araçları da bulabilirsiniz. Hasarlı araçların alım fiyatları daha düşük olacaktır. İhaleye girdikten sonra ihale size kalırsa ilgili kurum ile işlemlerinizi yapacaksınız. Noter masrafları ve araçların otopark parasını da siz ödeyeceksiniz.

Son zamanlarda artan fiyatlar ile belki bu site aracılığıyla kendinize uygun bir araç bulabilirsiniz. Araçların fiyatları diğer araçlarla kıyaslama yaparsak oldukça düşük görülüyor.