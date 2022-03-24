Bakan, Twitter Hesabından Açıkladı: 1649 TL Hesaplara Aktarıldı. Yüz binlerce vatandaşın sabırsızlıkla bekledikleri ödemeleri nihayetinde gerçekleştirildiği ve paraları hesaplara aktarıldı.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde özellikle de eğitim çağındaki çocuklara yönelik yapmış olduğu desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda özellikle de sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden faydalanan 145.000 çocuğun mart ayına yönelik ödemelerinin hesaplarını aktarıldığını açıkladı. Hesaplara toplamda 1649 TL'nin yatırıldığını dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından bunu son dakika açıklaması şeklinde ilan etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapmış olduğu son dakika açıklamasında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına verilmekte olan ödemeler ile alakalı çeşitli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, 145.000 çocuğun faydalandığı SED ödemelerinin hesapları aktarıldığını açıkladı.

Gereksinim sahibi ailelerin çocuklarının okul harcamaları başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarına ilişkin sosyal ve ekonomik destek uygulaması bünyesinde ödenmekte olan paraların hesapları aktarıldığı açıklandı. Bakan, mart ayı içerisinde sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin yapıldığını açıkladı. Bu açıdan bakıldığında her bir çocuk açısından ortalama 1649 TL para ödendi.

Hesaplara 1649 TL Yatırıldı

Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden 145.000 çocuğun faydalandığının dile getirildiği toplantıda konuşan aile ve Sosyal hizmetler bakanı Derya Yanık, her bir çocuk açısından ortalama 1649 TL paranın hesapları aktarıldığını duyurdu. Diğer taraftan aile bakanı, Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada 145.000 çocuğun ailesinin yanında desteklenmesi açısından mart ayına yönelik toplamda 236 milyon TL sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin yapıldığını açıkladı.