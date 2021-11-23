Bakan Özer'den Öğretmenler Günü Mesajı

Öğretmenler Günü için bir mesaj yayınlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önemli açıklamalarda bulundu. Yayınlanan mesajda uzaktan eğitim döneminde ve yüz yüze eğitime geçilen bu süreçte canla başla öğrenciler adına canla başla sarf edildiğine yakından şahit olmanın ve herkesle birlikte kendisinin de bu yolculukta yürümesinin gurur verici olduğu aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği günün yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında da görevlerini layıkıyla icra eden tüm öğretmenlerin gününü kutladığını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündemde yer aldı.

Özer, Bakanlığın gücünü milletin genç beyinlerine ışık tutan öğretmenler aldığı konusuna vurguda bulundu ve konuşmasına devam etti. Gösterilen gayret, azim ve takdire şayan kararlılık ile Türkiye'nin eğitimde zor zamanları geride bıraktığı açıklandı. Hiçbir sistemin ya da modelin öğretmenlerin öğrencilere kattıklarından daha üstün olamayacağı şeklinde ifadeler kullanıldı. Bu sebeple öğretmenlerin gelişiminin Türkiye geleceğinin teminatı olduğu açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başöğretmen Atatürk ile görevleri başında şehit düşen öğretmenleri saygı ile yad ettiğini belirtti ve görev başındaki öğretmenler ile emekli öğretmenlere başarılar dilediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 81 ilden 81 öğretmen ile bir araya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu. Tüm katılımcılara davete icabet ettikleri için teşekkür eden Erdoğan, 81 ilin tamamından gelen kıymetli öğretmenleri Başkent Ankara'da misafir etmekten dolayı büyük bir bahtiyarlık duyduğunu ifade etti. Katılım gösteren öğretmenlerin aracılığı ile yurt dışında özel okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı okullarda görev yapmakta olan öğretmenlere de selamlarını gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü konuşması ile dikkatleri üzerinde topladı.