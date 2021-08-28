Bakan Özer Açıkladı! Yüz Yüze Eğitim Önlemleri

Birinci önceliğin tüm sağlık önlemlerinin alınması ile birlikte 6 Eylül tarihinde okulların açık tutulmasını sağlamak olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Özer, önlemlerin takipçisi olacaklarını da söyledi. Velilerin yüz yüze eğitim hakkında rahat olması gerektiği hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tüm sınıf seviyelerinde ve tüm kademelerinde gerekli tedbirler alınarak 6 Eylül Pazartesi gününde haftada 5 gün yüz yüze olmak üzere eğitimin başlayacağı açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu hakkında önemli ifadeler kullandı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci önceliği okulların açık tutulması olduğunu ifade etti. Gerekli olan bütün önlemlerin de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alındığını aktaran Özer, velilerin rahat olması gerektiğini ve önlemlerin takipçisi olacaklarını da söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm kademelerde ve tam zamanlı olarak 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin başlatılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sizler için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlanması ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili detaylı bilgileri haberimizin devamında yazdık.

Tüm dünya genelinde son 1,5 yılda koronavirüs salgını döneminin sıkıntılar doğurduğuna vurguda bulunan Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dönemde zaman zaman uzaktan eğitim ile zaman zaman da okulları açık tutarak öğrencilerin yanında olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bunun yanı sıra 13 Eylül tarihlerinde ilkokul 1. sınıf öğrencileri ve okul öncesi öğrencileri için uyum haftası düzenleneceği bilgisi de paylaşıldı. Öğrencilerin okullara belirli saatler içerisinde geleceklerini ve okula alışmaya başlayacaklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenler ile diyalogların geliştirileceğini de ifade etti.