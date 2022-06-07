Bakan Nebati Son Dakika Açıkladı! Çalışmalar Devam Edecek! Emekli ve Memur Zam Alacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanması ile alakalı sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada "bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor.” Dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu tüketici fiyat endeksi aylık artış oranının mayıs ayı içerisinde %2.98 oranında gerçekleşerek enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini açıkladı. Nisan ayı içerisinde %7.25 olarak gerçekleşen tüketici fiyat endeksi böylece mayıs haziran ilişkin 2.98 olacak şekilde gerçekleşti.

Çalışmalarımızı Aralıksız Bir Şekilde Sürdürmeye Devam Edeceğiz

Uygulamış oldukları politikaların yönetilen ve yönlendiren fiyatlar ile vergi indirimleri ve sübvansiyonlar aracılığı ile yurttaşları fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artış göstererek devamını sağlamak amacıyla çalışmalarının aralıksız bir şekilde süreceğini söyledi.

Önümüzdeki süreç içerisinde olumlu bir şekilde seyreden iklim şartlarının da etki göstermesiyle beraber tarımsal üretimde gerçekleşmesi beklenen artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu bir şekilde destekleyeceğini öngördüklerini söyledi.

Diğer taraftan atılacak ek adımlar ile beraber bir taraftan insanların günlük yaşamlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer taraftan ise gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızlı bir şekilde önüne geçmeye devam edeceklerini söyledi.

Önümüzdeki dönem içerisinde de önceliklerinin enflasyon ile mücadele olmaya devam edeceğini ve vatandaşların enflasyon baskısı altında ezilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceklerini söyledi.