Bakan Kurum’dan, Marmara Denizi’ndeki Deniz Salyasıyla İlgili Açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Marmara Denizi’ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununa yönelik açıklamalarda bulundu. Bu sorunun çok önem teşkil ettiğini belirten Kurum, acil olarak harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bu süreci yöneteceğiz”

Bakan Kurum, “Çok acil bir eylem planıyla hareket etmemiz gerekiyor. Marmara Deniz’imiz maalesef nefes alamıyor. Bu süreci yöneteceğiz” şeklinde ifadede bulundu.

Marmara Denizi'nin tehdit altında olduğunu ve müsilaj sebebinin iklim değişikliği olduğunu belirten Kurum, "Buna ilişkin topyekûn hareket etmemiz gerektiğini ifade ediyoruz" diye konuştu.

Kurum, açıklamasında detaylı olarak şu ifadeleri kullandı:

· Müsilajla alakalı maalesef Marmara Denizimiz tehdit altında. Bunun sebeplerine baktığımızda iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkilerini her yerde söylüyoruz, hissediyoruz. Buna ilişkin topyekun hareket etmemiz gerektiğini ifade ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığı artmaya devam ediyor. Bu 3 etken, müsilajın artmasına sebebiyet veriyor. Kirlilik tabii ki en büyük etken. Şimdi biz çevre yatırımlarının süreklilik arz etmesini istiyoruz. Bunu her seferinde de söylüyoruz. Deprem nasıl siyasi parti fark etmeden yapılması gereken deprem dönüşümü çok önemli proje diyordum, çevre yatırımları da aynı.

· Bu süreci yönetiyoruz. Bu işe ilişkin önce acil ve uzun vadeli eylem planlarını çalışıyoruz. 6 Haziran'da da milletimizle eylem planlarını açıklayacağız. Bu eylem planlarının da bakanlık olarak takipçisi olacağız. Biz hiçbir gölümüzün, denizimizin kirlenmesine izin vermeyeceğiz. Numuneler alınıyor, kirliliğe neden olan tesislerle ilgili her türlü yaptırım uygulanacağını buradan milletimizle paylaşmak istiyorum.

· Çok acil bir eylem planıyla hareket etmemiz gerekiyor. Marmara Denizimiz maalesef nefes alamıyor. Bu süreci yöneteceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’ndeki müsilaj problemine ilişkin, tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran’da “Marmara Denizi’nde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” yapacaklarını belirtmişti. Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, bu soruna “ortak akılla” çözüm üreteceklerini ifade etmişti. Paylaşımında, küresel ısınma sonucu deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirliliğin müsilaja yol açan nedenler olarak öne çıktığını kaydeden Kurum, 300 kişilik ekiple Marmara Denizi'nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetlediklerini bildirmişti.