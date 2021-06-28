Bakan Koca’nın Paylaştığı Ebru Hemşireden Acı Dolu Açıklama

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca’nın fotoğrafını paylaştığı 35 yaşındaki hemşire Ebru Bozkurt Ulu, özel açıklamalarda bulundu ve söyledikleri ile herkesi üzüntüye boğdu. Koronavirüs sebebi ile 63 yaşındaki babası Ayhan Bozkurt'u kaybeden, kendisi de hastalığı yenip aşılama çalışmalarına devam eden hemşire, yürek yakan açıklamalar yaptı. Babası ile bizzat olarak ilgilendiğini açıklayan 35 yaşındaki hemşire babasının nefes alamadığını görmenin kendisini çok yıprattığını ve bu aşının gelmesini çok istediğini söyledi. Aşı yapıldığı zaman babasına da aşı yapmayı çok isteyeceğini açıklayan Ulu babasının bizzat kendi gözünün önünde nefes alamadığını gördükten sonra herkesin aşı olup hemen bunlardan kurtulmasına canı yürekten istediğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, kendisi koronavirüsü yenen fakat babası Ayhan Bozkurt'u kaybeden hemşirenin aşı polikliniğinde çalışırken çekilen fotoğrafını paylaşmış ve koronavirüs aşısının önemine dikkat çekmişti. Hemşirelikte 13 senesini geride bırakan ve 2012'den beri Balıkesir Devlet Hastanesi Erişkin yoğun bakımda görev yapan Ebru Bozkurt Ulu, zorlu geçen süreç hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yaptığı koronavirüs aşıları sırasında babasını düşündüğünü ve ona da aşı yapabilmiş olmayı çok istediğini açıklayan hemşire herkesi üzüntüye boğdu.

2020 senesinin Kasım ayında ilk olarak babası Ayhan Bozkurt'un koronavirüse yakalandığını söyleyen başarılı hemşire Ulu, bir kaç gün evde oturması ardından solunum sıkıntısı başladığını açıkladı. Bir süre sonra nefes alamaz ve konuşamaz hale geldiğini açıklayan hemşire, 112 ile Atatürk Şehir Hastanesi'ne getirdiklerini ve ilk gecenin serviste biraz sıkıntılı geçtiğini açıkladı. Sabaha karşı durumunun iyice kötüleşmesi ardından babasını yoğun bakıma indirdiklerini açıklayan Ulu, tüm bu yaşananların tarifinin çok zor olduğunu ve kimsenin bu hastalığa yakalanmasını istemediğini söyledi. Herkesin aşı olup kurtulmasını da canlı yürekten istediğini açıklayan hemşire yapmış olduğu açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.