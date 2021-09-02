Bakan Koca’dan Yüz Yüze Eğitim Açıklaması!

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Yükseköğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar önemli açıklamalarda bulundu. Okulların ve üniversitelerin açılış tarihleri ile koronavirüs tedbirleri hakkında gündem başlıkları değerlendirildi. Yapılan Bilim Kurulu toplantısında Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte gündemde yer alan konular tartışıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile YÖK başkanı Özvar, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalar gerçekleştirerek vatandaşlara bilgi paylaşımında bulundu.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli bilgi paylaşımlarında bulundu ve milyonlarca öğrenci ile ailenin merak içerisinde beklediği soruları cevapladı. Üniversiteler ve okullarda koronavirüse karşı alınan bir dizi önlemler hakkında konuşmalar da yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılması hakkında konuşurken kurumların son kapanan yerler olması gerektiğini de ifade etti.

Okullardan güven ortamının oluşturacağı belirtildi ve bilinmezlikler ile dolu bir yıl geçirildiği söylenildi. Koronavirüs aşısının devreye girmesi ile beraber önümüzü görebileceğimiz günlere eriştiğimiz dile getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs pozitif vaka sayılarında görülen artışının aşı olmayanlardan kaynaklandığını söylediğini bir kez daha hatırlattı.

koronavirüs aşısı olmanın kişileri koruduğunu ifade eden Koca, belirli bir süre boyunca korumanın sağlanabileceğini ifade etti. Vatandaşlara seslenen Sağlık Bakanı, vatandaşların kendilerini ve toplumu korunması gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra çocuklar ile gençlerin de okullara kavuşacağı belirtildi ve yüz yüze eğitimin sürekliliğinin sağlanması gerektiği ifade edildi. Eğitimin eksik kalmasının üzücü bir durum olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı, tedbirlere ve kurallara uyarak okulları açık tutacaklarını söyledi.

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Özvar da toplantı sonrası önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve sözlerine YKS’ye giren bütün öğrencileri tebrik etmek ile başladı. Özvar, yüz yüze eğitimin gerçekleşmesi ve sürdürülebilmesi adına gerekli tedbirlerin alındığını da ifade etti.