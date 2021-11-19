Bakan Koca’dan Vaka Sayısı Açıklaması!

Yeni tabloyu vatandaş bilgisine sunan Sağlık Bakanlığı günlük elde edilen verileri paylaştı. Yayınlanan tabloya göre ülkede son 24 saat içerisinde 23.810 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisine ulaşıldı. Testi pozitif çıkanların yanı sıra 218 vatandaşın da hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden 19 Kasım tarihi için açıklamada bulunan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli ifadeler kullandı. Pek çok defa salgın süresi boyunca günlük yaşam kısıtlamalarının düzene konduğunu ve başarılı sonuçların alındığını da belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hizmet görülecek kurumlara daha az yoğun olan saatlerde gidilmesi gerektiğini söyledi.

“covid19.saglik.gov.tr" adresinden günlük koronavirüs tablosunu vatandaş ile paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, elde edilen sonuçları bildirdi. 19 Kasım 2021 tarihinde 218 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken son 24 saat içerisinde de 356.563 koronavirüs testinin yapıldığı öğrenildi. 23810 vatandaşın testi pozitif çıkarken iyileşenlerin sayısı ise 28749 olarak açıklandı.

Konu hakkında yapılan açıklamalara göre 18 yaş üstü nüfusta 24 koronavirüs aşısı uygulananların oranının %80,52 olduğu belirtildi ve birinci doz aşı yapılanların oranı ise %90,24 olarak açıklandı. Ülke genelinde bugüne kadar uygulanan koronavirüs aşı miktarı da vatandaş ile paylaşıldı ve açıklanan veri dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 19 Kasım 2021 tarihinde koronavirüs aşısı ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar ve konu hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Bugüne kadar ülke genelinde uygulanan koronavirüs aşı miktarının 119 milyon 200 bin 467 doza yükseldiği açıklandı ve veriler dikkat çekici olarak yorumlandı. Diğer taraftan 18 yaş üstü en az iki doz koronavirüs aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il de vatandaş bilgisine sunuldu. Amasya, Osmaniye, Ordu, Muğla, Kırklareli, Eskişehir, Çanakkale, Zonguldak, Burdur ve Balıkesir en yüksek 10 olarak ifade edildi.