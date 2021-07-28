Bakan Koca Vakalar Hakkında Konuştu! Bilim Kurulu Toplantısı Sonrasında Açıklama

Bilim Kurulu toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dikkatleri üzerinde topladı. Sağlık Bakanı vatandaşlara aşı olma çağrısını yineledi ve Kovid-19 vakalarına ilişkin önemli konuşmalar gerçekleştirdi. Aktif vakaların yaklaşık olarak %87 sinin aşısı tamamlanmamış vatandaşlar olduğu bilgisini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşa bilgi paylaşımında bulundu.

Kısıtlama ile geçen günlere geri dönmeyi hiç kimsenin hiçbir şekilde yeniden yaşamak istemeyeceğini ifade eden Fahrettin Koca, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi kimsenin istemeyeceğin ifade eden Fahrettin Koca, “Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok” dedi. Fakat bu şekilde bir durumun daha sonra gerçekleşmeyeceği anlamında da olmadığını açıkladı.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında vaka sayıları hakkında açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeniden yükselme eğilimi olduğuna da dikkat çekti.

Bilim Kurulu’nun artan vaka sayıları, aşı programı ve salgının ilerleyiş hakkında bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade eden Fahrettin Koca, herkesin bildiği gibi son 2 hafta içerisinde vaka sayılarında çok hızlı bir yükseliş yaşandığı bilgisini paylaştı.

Bayram günlerinde ise hastalığın yok olmadığını ifade eden Koca, hastalığın hiç yokmuş ve hiç olmamış gibi bir tavır ile karşı karşıya kaldıklarını açıkladı. Koronavirüs tedbirlerine dikkatin azaldığını gördüklerini ifade eden Sağlık Bakanı, bugünlerde bu durumun sonuçlarını yaşadıklarını ifade etti. Her ne kadar istenmese de vaka sayılarının artış hızının yükselme eğiliminde olduğu söylenildi. Aynı zamanda vaka sayılarının artış hızına yükselme eğiliminde olmasının pek çok açıdan sorun teşkil ettiği belirtildi.

İlk doz koronavirüs aşısını olan vatandaşların bağışıklık kazanmadan koronavirüs ile karşılaştıkları zaman hastalığa yakalanabildikleri söylenildi. Bu duruma benzer şekilde iki doz koronavirüs aşısını olmuş kişilerin üzerinden belirli bir süre geçmesi ardından hastalığa yakalanma risklerinin de olduğunun ortaya çıktığı söylenildi.