Bakan Koca Paylaştı! Ezgi Mola ve Şener Şen’den Aşı Çağrısı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı çağrısı ile ilgili bir paylaşım gerçekleştirdi. Ünlü oyuncular Ezgi Mola ile Şener Şen'in aşı çağrısı yaptığı videoları sosyal medya hesabından yayınlayan Bakan Koca bir açıklama yazısı da yazdı. Başarılı sanatçı Şener Şen aşı çağrısı yaptığı videoda “Konserlerde, sinemalarda ve tiyatrolarda yeniden buluşmak için mutlaka aşı yaptırın” şeklinde ifadeler kullandı. Şener Şen'in yanı sıra ünlü oyuncu Ezgi Mola da bu kadarı sadece filmlerde olur dediğimiz pek çok şeyi yaşadığımızı ve filmin sonunu değiştirmemizin bizim elimizde olduğunu söyledi”. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kişisel sosyal medya hesabından yayınlamış olduğu aşı çağrısı videoları hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte usta sanatçı Şener Şen ile Ezgi Mola'nın aşı hakkında yapmış olduğu açıklamalar ve videolar hakkında merak edilen detaylar…

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülmekte olan aşılama kampanyası adına televizyonlarda gösterilmek üzere kamu spotu hazırladı. “Kolları sıvıyoruz” sloganı ile harekete geçen Sağlık Bakanlığı 8 kamu spotu hazırlamış oldu. Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin koca ise sosyal medya hesabından usta isim Şener Şen'in yer aldığı videoyu takipçileri ile paylaştı. Usta oyuncu Şener Şen’in, “Normal hayata dönmek için mutlaka aşınızı yaptırınız” şeklinde açıklamalarda bulunması ve salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolunun tıpkı dün olduğu gibi bugün de aşı olduğunu söylemesi dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.

Şener Şen ile birlikte başarılı dizi Masumlar Apartmanı’nda hayat vermiş olduğu Safiye rolü ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Ezgi Mola da Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu aşı kampanyasına destekte bulundu ve “Aşımızı olalım” çağrısı yaptı.