Bakan Koca Açıkladı! Cuma Gününden İtibaren 18 Yaş Üstü Aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında özel açıklamalarda bulundu ve aşılama süreci ile ilgili önemli bilgileri vatandaş ile paylaştı. Yaptığı konuşmada aşılama süreci ve çalışmalara değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cuma günü itibari ile 18 yaşından gün almış tüm vatandaşların tanımlanmış olacağını söyledi. Diğer bir deyişle Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan tüm vatandaşların aşı randevusu alabileceği bilgisini paylaştı.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı Turkovac hakkında da konuştu. Salgın sürecinin aşı ile açılacağını belirten Fahrettin Koca, zaferden emin, yakın fakat temkinli olduğunu söyledi. Pandemi sürecinin pek çok zorluğu beraberinde getirdiğine değinen Sağlık Bakanı, alınan tedbirlerin bize 3 ay kazandırdığını ifade etti. Daha sonra tanınmayan bu düşmandan nasıl korunacağımızı öğrenmek ile uğraştığımız açıklayan Fahrettin Koca, virüsün nasıl bulaştığını, nasıl hasta ettiğini, kişisel olarak hangi tedbirlerin alınabileceğini ve sosyal hayatımızı nasıl düzenleyebileceğimiz ile ilgilendiğimizi de söyledi.

Pandemi sürecinde kontrolü sosyal hayatın nasıl düzenlenebileceğine odaklandığımızı ifade eden Bakan Koca, bu süreç boyunca dijital altyapının da hızlı bir sonuç almamızı sağladığını açıkladı. Üçüncü dönem olarak ise mücadeleye başladığımız ifade eden Fahrettin Koca, salgının ilerlediği zamanda hastaların nasıl tedavi edileceğini öğrendiğimizi söyledi. Üçüncü bölümde çok canımızın yandığını ve büyük kayıplar verdiğimiz açıklayan Sağlık Bakanı, hiçbir altyapı eksikliği yaşamadığımızı da belirtti.

Sahip olduğumuz güçlü sağlık altyapısı ile oksijen maskeli hastaların sıra beklediği ve hastaların entübe edildiği durumdan korunduğumuz açıklandı. En etkili ve en iyi tedaviyi en kısa süre içerisinde devreye aldığımızı dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon çalışmaları ve evde İzolasyon önlemleri ile tam bir seferberlik yapılarak hastalık ile mücadele verildiğini anlattı.