Bakan Ersoy: Göbeklitepe Çok Popüler Bir Yer Olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve merak edilenleri yanıtladı. Çevrede 110 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepesi bulunduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, artık 12 tepe diyeceğimizi ifade etti. 12 Tepe hakkında büyük bir çalışma bulunduğunu ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, tamamlanmak üzere olduğunu ve Eylül ayında tanıtımın gerçekleşeceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile beraber GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamındaki Mezopotamya markasının tanıtımı için Şanlıurfa'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Kentte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan, Türkiye'nin turizm potansiyelinin ve değerinin daha iyi anlaşılabilmesi adına çaba gösterdiklerini söyledi.

2019 senesinde Türkiye turizmini tanıtma ve geliştirme ajansını kurduklarını hatırlatan Bakan Ersoy, ajansın asıl işinin Türkiye'nin tüm turizm değerlerini dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti. Ajans ile ana hedefin 2023 senesine kadar Türkiye'de turizmi 81 vilayeti yaymak olduğu açıklandı. Türkiye'nin her noktasında turizm potansiyeli bulunduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı doğru bir tanıtım yaparak var olan bu potansiyelin ortaya çıkarılıp farkındalığının sağlanması gerektiğini belirtti.

Göbeklitepe'nin Göbeklitepe ile sınırlı olmadığını açıklayan Mehmet Nuri Ersoy, dünyada bulunan pek çok üniversite ile arkeoloji konusunda uzmanlaşmış kazı başkanları ile işbirliği gerçekleştirilerek 12 tepeyi dünya lansmanı şeklinde sunacaklarını açıkladı. Göbeklitepe'nin dünyada oldukça popüler bir yer haline geleceğini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı, Güneydoğu'nun piramitleri de denilebileceğini anlattı. Bunun yanı sıra lansman yapıldıktan sonra çok fazla ses getireceğini ve ülkede eşi benzeri olmayan bir hazine olarak düşündüklerini söyledi. Eşsiz olan arkeolojik değeri ile birleştirildiği zaman ortaya harika bir şey çıktığını açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.