Bakan Devletten 1611 TL Öğrenci Yardımı Yapılacağını Açıkladı! Başvuruyu kaçırmayın!

Devlet, asgari ücretliden emekli ya, ev hanımından öğrenciye maddi olarak her türlü destek kalemini aralıksız olarak vermeye devam etmektedir. Devlet tarafından verilecek olan en son destek kalemi ise açıklanan bilgilere göre öğrencilere yönelik yapılacaktır. Buna göre öğrencilere özel olarak 1611 TL ödeme, başvuru yapılması dahilinde ihtiyaç sahibi öğrencilere sunulacaktır. Bununla beraber ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocukları da devlet yardımı ile eğitimlerine ara vermeden olması gerektiği gibi devam edebilecektir. İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak olan öğrenci yardımı ise öğrenci başına olacak şekilde ailelere verilecektir.

Maddi yetersizliklerden dolayı eğitimine devam edemeyen öğrencilere devlet destek olmaya devam etmektedir. Bu ay içinde yapılacak olan öğrenci yardımları için tarihler açıklanmıştır. Destek ödemesine ihtiyaç duyan öğrenciler 15 Mart tarihinden itibaren başvurmaları halinde bu ödemeleri alabileceklerdir. Öğrenci yardım ödemeleri ise ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarına özel olarak verilmektedir. Bu sene yapılan destek kalemlerindeki zamlar ile beraber öğrenci destekleri ödemesi ise 1611 TL seviyesine çıkmıştır.

Gelir düzeyi düşük olan aileler öğrenim hayatına devam eden çocukları için her bir çocuk başına olacak şekilde başvuru yapabilmekte ve uygun bulunması halinde bu ödemeleri alabilmektedirler.

Sosyal ve ekonomik destek paketi yani SED olarak da bilinen bu ödemeler, ailelerin ihtiyaç sahibi olduğunu belgelemeleri koşuluyla sunulmaktadır.

SED Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bu ödemelerden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, yaşadıkları yerde Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Vakıfları üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Vakıflar da bulunan başvuru dilekçeleri ve formu ile işlem yaparak destek ödemelerinden faydalanmak istediklerine dair beyanda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru formunun dışında kendilerinden talep edilecek bazı belgeler de bulunabilmektedir. Bu belgeler yine vakıflar üzerinden öğrenilebilmektedir.