Bakan Akar Açıkladı! Afganistan'dan Tahliye

Saat sabah 11.45’te Afganistan'dan Tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesi taşımakta olan uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı'na indiği bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylı bilgiler merak konusu oldu. Türk askerlerini taşıyan ve Afganistan'dan tahliye eden uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı'na inmesi gündemde yer alan konular arasında bulundu.

Yapılan açıklamalar ardından Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesi ile ilgili çalışmaların tamamlanması sonrasında Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda görevli Mehmetçiğin tahliyesine başlanıldığı öğrenildi.

Türk Hava kuvvetlerine ait olan nakliye uçağı ile Kabil’den Pakistan'ın başkentine giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ardından Türk Hava Yolları'nın TK 6889 seferi ile Ankara'ya doğru hareket etmeye başlanıldı. Sabah saat 11.45’te ise Esenboğa Havalimanı'na inen uçağın içinde 345 yolcunun bulunduğu dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Afganistan'da kendisine verilen görevi başarı ile yerine getirmenin gururu ile önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan Mehmetçiğin tahliyesine başlandığını ifade etti. İntikal faaliyetlerinin en kısa süre içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yapmış olduğu açıklamalar ile vatandaşa bilgi paylaşımında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemde yer alan konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirirken havaalanında olağandışı şartlara ve yoğunluğa rağmen önemli derecede bir aksaklık olmadan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin planın aksaksız bir şekilde uygulanması adına her türlü gayreti gösterdiğini belirtti.

Yapılan faaliyetlere sağlanan destek sebebi ile dost ve kardeş Tacikistan ve Pakistan ile bölgede birlikte çalışan müttefiklere teşekkür ettiğini de belirten Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı. Bunun yanı sıra ilgili kurumlar ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak faaliyetlerin mevcut tahliye planları çerçevesinde devam ettiği bilgisi de vatandaşa sunulan bilgiler arasında yer aldı.