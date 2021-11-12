Bakan Açıkladı Milyonlarca Asgari Ücretliye Müjde! Asgari Ücret Ne Kadar Olacak İşte Yanıt

2022 yılı Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 3500 TL'yi geçecek mi? Milyonlarca asgari ücretli yeni yılda adeta bayram edecek. Artan enflasyon baskısına karşın yeni asgari ücret işçiyi memnun edecek. 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret ile ilgili tüm detaylar haberimizde sizlerle.

Asgari ücretli milyonlarca çalışana 2022 yılına sayılı günler kala müjde geldi! Yeni yılda asgari ücret en az yüzde 25 zamlanacak iddiasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama! Bakan Bilgin, artan enflasyona karşı çalışanın emeğini koruyacak şekilde hesaplama yapıldığını ve asgari ücret seviyesinin bu şekilde belirleneceğini duyurdu. 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Karar milyonlarca asgari ücretli tarafından merakla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilerleyen günlerde işçi-işveren ve Devlet olmak üzere üçlü olarak toplanacak. Asgari ücretin 2022 yılında 3.500 TL'yi aşması bekleniyor. Yapılacak zam, son yılların en büyük asgari ücret zammı olarak kayıtlara geçecek. Asgari ücret, geçtiğimiz yıl ,6 olarak zamlanırken enflasyonun tam 7 puan üstünde zamlanmıştı. Bu yıl asgari ücrete %25'lik zam beklentisi mevcut.

ASGARİ ÜCRET 3500 TL'Yİ AŞACAK

Ülkemizde milyonlarca çalışan asgari ücret alıyor. Asgari ücretten yüksek maaş alanlar da asgari ücrete yapılacak zamdan dolaylı olarak etkilenecekler. Şimdi milyonlarca çalışan asgari ücrete gelecek yeni yıl zammını araştırmaya başladılar. Geçen yıl ,6 olarak gerçekleşen enflasyonun 7 puan üzerinde zam alan asgari ücretliler, bu yıl 'in üzerindeki enflasyonun en az 7 puan üzerinde yani %25 tutarında zam beklentisine girdi. Asgari ücrete %25 oranında zam yapılması halinde tutarın 3.500 TL'yi aşması bekleniyor.

İŞVEREN NASIL ÖDEYECEK?

2022 yılı asgari ücrete ilişkin Hükümet kanadından işçiyi sevindiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Asgari ücretli çalışanlar, enflasyona karşı emeğin korunmasının gerektiğini belirterek asgari ücretin 3.500 TL'yi geçmesini olumlu buluyor. Ancak işveren tarafı devam eden pandemi koşulları, artan maliyetler ve ekonomik olumsuzluklar nedeniyle asgari ücretin ödenmesinin zorlaşacağını, kayıt dışı istihdamın artacağını ifade ediyorlar. Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına Kasım ayında başlayacak ve işçi - işveren - Devlet üçgeninde çetin toplantıların geçmesi bekleniyor.

İşçi - işveren ve Devlet mekanizmasında bir anlaşma sağlanamazsa Hakem Heyeti devreye girecek, 2022 yılı Asgari ücreti heyet tarafından belirlenecek.