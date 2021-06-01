Bakan Açıkladı! Kısa Çalışma Ödeneğinin Hesaplara Ne Zaman Yatırılacağı Belli Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin işsizlik ödeneği alan vatandaşlara yönelik açıklama yaptı. Bilgin, mayıs ayı için kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin ısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşların hesaplarına ne zaman yatırılacağını açıkladı..

Bakan Bilgin, 4 Haziran tarihinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşların hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin işsizlik ödeneği alan vatandaşlara yönelik açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri olmayan veya eksik ya da hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını açıklayan bakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Bilgin, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak" bilgisini verdi.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa çalışma ödeneği, Türkiye’de koronavirüsün ekonomik etkilere karşı alınan tedbirler kapsamında hayata geçirilen ; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle, işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az 3/1 oranında azaltılması ya da devamlılık şartı aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen ya da kısmi olarak en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma uygulaması ve kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2. maddesinde düzenlenmiştir.

Sigortalı olarak çalışan kişinin, çalışmadığı gün kadar ücreti hesaplanarak "İşsizlik Sigortası Fonundan" çalışana ödenir. Çalışılmayan süre için ödenecek miktar, çalışanın prime esas kazancının % 60'ıdır.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Hangi Koşullarda Faydalanır?

İşveren, genel veya bölgesel olan kriz hallerinde; işyerindeki çalışma süresinin büyük oranda azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunur. İş Müfettişleri değerlendirmede bulunur ve yapılan değerlendirme sonucunda uygunluk durumunda onay verir.

İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak 1/3 oranında azaltılması ya da devamlılık şartı aranmadan işyerinde faaliyetin tamamen veya dört hafta süreyle durdurulması gerekmektedir.